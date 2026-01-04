Не верьте линейке: формула родителей, которая определяет рост ребёнка

Человечество за последние сто лет заметно «подросло». Средний рост людей стабильно увеличивается, и это особенно бросается в глаза в странах вроде Южной Кореи и Ирана — там за столетие люди стали выше в среднем на 20 сантиметров. Причина этого феномена не в генетических мутациях, а в значительном улучшении качества жизни: сбалансированное питание, снижение детской заболеваемости и развитие медицины дают детям возможность расти полнее, чем когда-либо раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.