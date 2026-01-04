18+
04.01.2026, 10:09

Не верьте линейке: формула родителей, которая определяет рост ребёнка

Новости Мира 0 340

Человечество за последние сто лет заметно «подросло». Средний рост людей стабильно увеличивается, и это особенно бросается в глаза в странах вроде Южной Кореи и Ирана — там за столетие люди стали выше в среднем на 20 сантиметров. Причина этого феномена не в генетических мутациях, а в значительном улучшении качества жизни: сбалансированное питание, снижение детской заболеваемости и развитие медицины дают детям возможность расти полнее, чем когда-либо раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: sciencephoto.com
Фото: sciencephoto.com

Наследственность или патология: как отличить норму от проблемы

Эндокринолог Елена Шафранская объясняет, что врачи различают конституциональную низкорослость и патологическую задержку роста, известную как карликовость.

  • Если ребёнок ежегодно прибавляет 4–6 сантиметров, но остаётся ниже сверстников, это чаще всего наследственная особенность.

  • Насторожить родителей должно замедление роста менее 4 сантиметров в год — это повод обратиться к специалисту.

Для точной диагностики используется рентгенография кисти, позволяющая определить «костный возраст» ребёнка, который помогает понять, насколько гармонично развивается скелет.

Формула, которая предсказывает рост: Mid-Parental Height

Существует простой способ прогнозировать будущий рост ребёнка — формула Mid-Parental Height. Она позволяет вычислить ориентировочный диапазон «взрослого» роста:

  • Для мальчиков: сложите рост отца и матери, добавьте 13 сантиметров и разделите на 2.

  • Для девочек: используйте ту же формулу, но вычтите 13 сантиметров из суммы родителей и поделите на 2.

Допустимое отклонение от рассчитанного диапазона составляет 8–10 сантиметров, что учитывает естественные колебания и индивидуальные особенности.

Ограничения метода: почему формула не всегда точна

Метод Шафранской и формула Mid-Parental Height не учитывают ряд факторов:

  • Патологические причины задержки роста.

  • Сильно различающийся рост родителей — это может исказить прогноз.

  • Позднее вступление ребёнка в пубертат — дети иногда временно отстают в росте, но догоняют сверстников позже.

Таким образом, формула даёт лишь ориентир, а не точный показатель. Она полезна для родителей, чтобы иметь представление о возможном росте ребёнка, но окончательный результат зависит от множества факторов: здоровья, питания и индивидуальных особенностей организма.

