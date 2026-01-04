Не верьте линейке: формула родителей, которая определяет рост ребёнка

Человечество за последние сто лет заметно «подросло». Средний рост людей стабильно увеличивается, и это особенно бросается в глаза в странах вроде Южной Кореи и Ирана — там за столетие люди стали выше в среднем на 20 сантиметров. Причина этого феномена не в генетических мутациях, а в значительном улучшении качества жизни: сбалансированное питание, снижение детской заболеваемости и развитие медицины дают детям возможность расти полнее, чем когда-либо раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Эндокринолог Елена Шафранская объясняет, что врачи различают конституциональную низкорослость и патологическую задержку роста, известную как карликовость.
Если ребёнок ежегодно прибавляет 4–6 сантиметров, но остаётся ниже сверстников, это чаще всего наследственная особенность.
Насторожить родителей должно замедление роста менее 4 сантиметров в год — это повод обратиться к специалисту.
Для точной диагностики используется рентгенография кисти, позволяющая определить «костный возраст» ребёнка, который помогает понять, насколько гармонично развивается скелет.
Существует простой способ прогнозировать будущий рост ребёнка — формула Mid-Parental Height. Она позволяет вычислить ориентировочный диапазон «взрослого» роста:
Для мальчиков: сложите рост отца и матери, добавьте 13 сантиметров и разделите на 2.
Для девочек: используйте ту же формулу, но вычтите 13 сантиметров из суммы родителей и поделите на 2.
Допустимое отклонение от рассчитанного диапазона составляет 8–10 сантиметров, что учитывает естественные колебания и индивидуальные особенности.
Метод Шафранской и формула Mid-Parental Height не учитывают ряд факторов:
Патологические причины задержки роста.
Сильно различающийся рост родителей — это может исказить прогноз.
Позднее вступление ребёнка в пубертат — дети иногда временно отстают в росте, но догоняют сверстников позже.
Таким образом, формула даёт лишь ориентир, а не точный показатель. Она полезна для родителей, чтобы иметь представление о возможном росте ребёнка, но окончательный результат зависит от множества факторов: здоровья, питания и индивидуальных особенностей организма.
