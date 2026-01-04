«В чем претензия?»: в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai (видео)

В Ярославле произошло необычное и тревожное событие: 10-летний школьник был замечен за рулем автомобиля Hyundai и попал на видео. Инцидент стал достоянием общественности после публикации в Telegram-канале 112, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

«Папа разрешил»: свидетельства очевидцев

По данным канала, ребенок управлял машиной с невозмутимым лицом, уверяя прохожих в том, что все в порядке. Один из очевидцев рассказал, что школьник пытался доказать, что его действия нормальны, однако прохожая настаивала, чтобы ребенок позвал отца.

В кадрах, опубликованных в сети, видно, что автомобиль движется по городской улице, а за рулем действительно находится маленький мальчик. По его словам, Hyundai принадлежит его отцу, который на тот момент отошел, и ребенок остался за рулем один.

Реакция властей: административная ответственность и комиссия по делам несовершеннолетних

По информации канала 112, мужчину, разрешившего своему сыну управлять автомобилем, привлекли к административной ответственности. Кроме того, материалы дела были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшей проверки.

Эксперты отмечают, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности на дорогах, особенно в городских условиях. Управление транспортным средством требует навыков и ответственности, которые дети младшего возраста физически и юридически не могут обеспечить.

Итог

Случай в Ярославле стал наглядным примером того, как легкомысленное отношение к безопасности может быстро привлечь внимание общественности и правоохранительных органов. Видео с 10-летним водителем быстро разошлось в соцсетях, вызывая широкий резонанс и обсуждения о необходимости строгого контроля за детьми и транспортными средствами.