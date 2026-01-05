18+
05.01.2026, 07:14

Трамп заявил, что Куба «готова пасть»

Новости Мира 0 586

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о ситуации на Кубе, отметив, что страна находится в крайне уязвимом положении. По его словам, Куба «выглядит так, что готова пасть», и для этого Соединённым Штатам якобы даже не нужно предпринимать активных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — подчеркнул американский лидер в комментарии журналистам.
Он добавил, что падение страны произойдет практически само собой, без прямого вмешательства США.

Контекст: действия США в Венесуэле

Ранее Трамп делал заявления о вмешательстве США в Венесуэле. По его словам, в рамках операции Вооружённых сил Соединённых Штатов было ликвидировано «много кубинцев», которые оказывали поддержку президенту Николасу Мадуро.

Это, по мнению Трампа, демонстрирует готовность США действовать в регионе и способность ослаблять влияние Кубы через соседние страны Латинской Америки.

Позиция американских политиков

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба может стать следующей целью американской внешней политики после Венесуэлы.

  • Рубио отказался раскрывать конкретные меры, которые могут быть приняты против кубинского правительства.

  • При этом он отметил, что «ни для кого не секрет», что США не являются «фанатом» нынешнего кубинского руководства.

Такие заявления создают ощущение наращивания давления США на Гавану и усиливают напряжённость в регионе.

Реакция Кубы

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обратился к мировому сообществу с призывом срочно отреагировать на действия США в Венесуэле.

  • Он подчеркнул, что Куба решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на соседнюю страну.

  • Диас-Канель указал, что такие действия США представляют угрозу стабильности в Латинской Америке и нарушают международное право.

Реакция Гаваны демонстрирует готовность официального руководства страны защищать свои позиции и оспаривать интервенцию США через международные каналы.

Итог

Заявления Трампа и Рубио создают впечатление, что Куба может стать следующей целью американской политики в регионе, хотя пока конкретные шаги против островного государства не озвучены. В то же время Гавана активно реагирует на угрозы, мобилизуя дипломатические каналы и призывая мировое сообщество к вмешательству, что усиливает международную напряжённость в Карибском бассейне.

