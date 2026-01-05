Трамп заявил, что Куба «готова пасть»

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о ситуации на Кубе, отметив, что страна находится в крайне уязвимом положении. По его словам, Куба «выглядит так, что готова пасть», и для этого Соединённым Штатам якобы даже не нужно предпринимать активных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© REUTERS / Jonathan Ernst

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — подчеркнул американский лидер в комментарии журналистам.

Он добавил, что падение страны произойдет практически само собой, без прямого вмешательства США.

Контекст: действия США в Венесуэле

Ранее Трамп делал заявления о вмешательстве США в Венесуэле. По его словам, в рамках операции Вооружённых сил Соединённых Штатов было ликвидировано «много кубинцев», которые оказывали поддержку президенту Николасу Мадуро.

Это, по мнению Трампа, демонстрирует готовность США действовать в регионе и способность ослаблять влияние Кубы через соседние страны Латинской Америки.

Позиция американских политиков

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба может стать следующей целью американской внешней политики после Венесуэлы.

Рубио отказался раскрывать конкретные меры, которые могут быть приняты против кубинского правительства.

При этом он отметил, что «ни для кого не секрет», что США не являются «фанатом» нынешнего кубинского руководства.

Такие заявления создают ощущение наращивания давления США на Гавану и усиливают напряжённость в регионе.

Реакция Кубы

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обратился к мировому сообществу с призывом срочно отреагировать на действия США в Венесуэле.

Он подчеркнул, что Куба решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на соседнюю страну.

Диас-Канель указал, что такие действия США представляют угрозу стабильности в Латинской Америке и нарушают международное право.

Реакция Гаваны демонстрирует готовность официального руководства страны защищать свои позиции и оспаривать интервенцию США через международные каналы.

Итог

Заявления Трампа и Рубио создают впечатление, что Куба может стать следующей целью американской политики в регионе, хотя пока конкретные шаги против островного государства не озвучены. В то же время Гавана активно реагирует на угрозы, мобилизуя дипломатические каналы и призывая мировое сообщество к вмешательству, что усиливает международную напряжённость в Карибском бассейне.