05.01.2026, 10:54

Почему вы не видите снов: страшная правда о вашем мозге - ученые

Новости Мира 0 321

Сновидения сопровождают человечество с древнейших времен, оставаясь одновременно объектом научных исследований и предметом мистических интерпретаций. Однако среди людей встречаются те, кто утверждает, что никогда не видит сновидений. Недавние исследования ученых раскрывают, что отсутствие снов может быть не просто случайностью, а сигналом, который подает мозг, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: hi-tech.mail.ru
Фото: hi-tech.mail.ru

Дневная активность — ключ к ночным образам

Исследователи из Лионского университета провели масштабное исследование с применением позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Результаты показали любопытную закономерность:

  • Люди, ведущие пассивный образ жизни, без четких целей и интеллектуальных задач, чаще не видят сновидений.

  • Те, кто проявлял даже минимальную умственную активность — чтение, размышления, решение проблем — регулярно переживали яркие и запоминающиеся сны.

Специалисты объясняют это просто: мозгу нужна дневная информация для создания ночных образов. Без новых впечатлений и опыта сны формируются слабо или не возникают вовсе.

История научных взглядов на сновидения

Идея, что сны связаны с дневными впечатлениями, родилась еще в XIX веке. Физиолог Иван Сеченов предположил, что сновидения отражают реакции на события дня и внешние стимулы.

Позже эту концепцию развил Зигмунд Фрейд, утверждавший, что содержание снов связано с подавленными эмоциями и скрытыми желаниями человека.

Американский психолог Кэлвин Холл, изучивший тысячи сновидений, подтвердил: сюжеты снов всегда коррелируют с реальными переживаниями.

Отсутствие снов может сигнализировать о эмоциональной отстраненности и избегании глубоких размышлений.

Когда мозг защищает себя молчанием

Отсутствие сновидений может быть связано и с медицинскими причинами. По мнению специалистов Московской областной психиатрической больницы №2 имени В. И. Яковенко:

  • Черепно-мозговые травмы или повреждения нервной системы могут нарушить работу участков мозга, отвечающих за формирование и запоминание снов.

  • Острая психологическая травма — например, потеря близкого человека или серьезная опасность для здоровья — способна блокировать сновидения.

Психика в этих случаях использует защитный механизм, не позволяя болезненным переживаниям проникать в бессознательное. Такая блокировка может длиться от нескольких дней до месяцев.

Специалисты рекомендуют в подобных ситуациях обращаться за профессиональной психологической помощью, чтобы восстановить эмоциональное равновесие и нормальный сон.

Вывод

Сны — это не просто случайные образы ночью. Они отражают дневную активность, эмоциональные переживания и состояние психики. Их отсутствие может быть сигналом о том, что мозг пытается спрятать или защитить себя от внутренней или внешней информации. Активная жизнь, внимание к эмоциям и забота о психическом здоровье помогают поддерживать ночные образы и качество сна.

