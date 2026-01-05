Главные церковные даты января 2026 года: Рождество, Крещение и пост

Январь 2026 года порадует православных верующих множеством значимых церковных праздников. Каждый из них имеет особое духовное значение и определённые традиции празднования, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Накануне Рождества, 6 января, верующие соблюдают строгий пост — Рождественский сочельник. Этот день посвящён духовной подготовке к великому празднику. Пост включает воздержание от мясной и молочной пищи, а также ограничение других удовольствий.
7 января православные празднуют Рождество Христово — рождение Иисуса Христа. Этот праздник знаменует завершение Рождественского поста и является одним из важнейших в церковном календаре. Верующие посещают богослужения, молятся и принимают участие в праздничных обрядах.
8 января церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Этот день посвящён прославлению Божьей Матери и считается важным после рождественских торжеств.
13 января верующие празднуют Отдание Рождества Христова, то есть завершение рождественских торжеств.
На следующий день, 14 января, отмечается Обрезание Господне, а также чтится память святого Василия Великого, одного из величайших учителей Церкви.
15 января начинается подготовка к Крещению Господню — день называется Предпразднство Богоявления. Верующие начинают духовную настройку на предстоящий великий праздник.
18 января православные соблюдают строгий пост — Крещенский сочельник, готовясь к празднованию Богоявления.
19 января отмечается Крещение Господне — день, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В храмах проходит великое освящение воды, которая считается святой и обладает особой духовной силой.
20 января церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, почитая святого, который крестил Спасителя.
27 января завершается период праздничного попразднства — Отдание Богоявления. Этот день знаменует окончание торжеств, связанных с Крещением Господним.
Во время всех религиозных праздников православные верующие соблюдают определённые правила:
Посещение храма и участие в богослужениях;
Молитва и чтение Священного Писания;
Уделение внимания семье, духовной радости и милосердию;
Избегание ссор, тяжёлого физического труда и переедания.
Соблюдение этих традиций помогает верующим укрепить духовную жизнь и проникнуться истинным смыслом каждого праздника.
Комментарии0 комментарий(ев)