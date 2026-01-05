Главные церковные даты января 2026 года: Рождество, Крещение и пост

Январь 2026 года порадует православных верующих множеством значимых церковных праздников. Каждый из них имеет особое духовное значение и определённые традиции празднования, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: commons.wikimedia.org

Начало января: Рождество Христово и Рождественский сочельник

6 января — Рождественский сочельник

Накануне Рождества, 6 января, верующие соблюдают строгий пост — Рождественский сочельник. Этот день посвящён духовной подготовке к великому празднику. Пост включает воздержание от мясной и молочной пищи, а также ограничение других удовольствий.

7 января — Рождество Христово

7 января православные празднуют Рождество Христово — рождение Иисуса Христа. Этот праздник знаменует завершение Рождественского поста и является одним из важнейших в церковном календаре. Верующие посещают богослужения, молятся и принимают участие в праздничных обрядах.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы

8 января церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Этот день посвящён прославлению Божьей Матери и считается важным после рождественских торжеств.

13 января — Отдание Рождества Христова

13 января верующие празднуют Отдание Рождества Христова, то есть завершение рождественских торжеств.

14 января — Обрезание Господне и память Василия Великого

На следующий день, 14 января, отмечается Обрезание Господне, а также чтится память святого Василия Великого, одного из величайших учителей Церкви.

15 января — Предпразднство Богоявления

15 января начинается подготовка к Крещению Господню — день называется Предпразднство Богоявления. Верующие начинают духовную настройку на предстоящий великий праздник.

Конец января: Крещение Господне и пост

18 января — Крещенский сочельник

18 января православные соблюдают строгий пост — Крещенский сочельник, готовясь к празднованию Богоявления.

19 января — Крещение Господне

19 января отмечается Крещение Господне — день, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. В храмах проходит великое освящение воды, которая считается святой и обладает особой духовной силой.

20 января — Собор Иоанна Предтечи

20 января церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, почитая святого, который крестил Спасителя.

27 января — Отдание Богоявления

27 января завершается период праздничного попразднства — Отдание Богоявления. Этот день знаменует окончание торжеств, связанных с Крещением Господним.

Как вести себя в церковные праздники

Во время всех религиозных праздников православные верующие соблюдают определённые правила:

Посещение храма и участие в богослужениях;

Молитва и чтение Священного Писания;

Уделение внимания семье, духовной радости и милосердию;

Избегание ссор, тяжёлого физического труда и переедания.

Соблюдение этих традиций помогает верующим укрепить духовную жизнь и проникнуться истинным смыслом каждого праздника.