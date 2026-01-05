18+
05.01.2026, 14:14

Пенсия Джо Байдена стала рекордной среди президентов США

Новости Мира

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден теперь получает пенсионные выплаты, которые можно смело назвать беспрецедентными в истории страны. По данным New York Post, размер его ежегодной пенсии достигает 417 тысяч долларов — сумма, которая значительно превышает все предыдущие выплаты, положенные экс-президентам США, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Рекордная сумма и её причины

Информация об историческом размере пенсии появилась 4 января, ссылаясь на исследование Демиана Брэди, вице-президента National Taxpayer Union Foundation. Эксперт отметил исключительность ситуации и подчеркнул, что подобные выплаты для бывших американских лидеров ранее не встречались.

«Это довольно необычно, исторически необычно иметь такую большую сумму. Я бы сказал, что это самая большая», — отметил Брэди.

Причиной столь высокой пенсии является многолетняя политическая карьера Байдена. За десятилетия службы он последовательно занимал посты сенатора, вице-президента и, наконец, президента США. Такая карьера дала ему право на получение средств из нескольких пенсионных фондов одновременно, что и привело к рекордной выплате.

Законные основания выплат

Байден получает пенсию в соответствии с Законом о бывших президентах 1958 года, который предоставляет финансовую поддержку экс-главам государства. Помимо этого, он получает дополнительные выплаты из CSRS (Civil Service Retirement System) — системы, предназначенной для пенсионеров среди бывших сенаторов.

Таким образом, совокупные выплаты бывшему президенту включают несколько источников, что делает его положение уникальным в истории США.

Пенсия выше президентского оклада

Примечательно, что годовая пенсия Джо Байдена превышает его официальный оклад, который он получал на посту президента. Как отмечает Демиан Брэди, такая ситуация стала первой в истории США и вызывает вопросы о необходимости возможной реформы пенсионного обеспечения для бывших президентов.

«Такая сумма никогда раньше не выплачивалась экс-президентам, это действительно необычно и исторически уникально», — подчеркнул эксперт.

