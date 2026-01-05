Сладкий секрет молодости: ученые нашли способ замедлить старение

Новое исследование ученых из Королевского колледжа Лондона выявило неожиданную связь между потреблением темного шоколада и замедлением биологического старения. Результаты работы опубликованы в научном журнале Aging и уже вызывают активное обсуждение в научных кругах, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Теобромин — ключевой компонент шоколада

Исследователи сосредоточились на теобромине — алкалоиде, содержащемся в какао-бобах. Это вещество давно известно своими мягкими стимулирующими свойствами, схожими с кофеином, однако новое исследование показало, что оно может влиять на биологический возраст организма.

Как проводилось исследование

Для анализа ученые использовали данные 1669 участников, собранные из двух независимых медицинских регистров. В рамках работы специалисты:

измеряли уровень теобромина и кофеина в крови;

оценивали биологический возраст , используя показатели ДНК-метилирования;

учитывали состояние теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом.

Два показателя биологического возраста позволили оценить не только общий эпигенетический возраст участников, но и функциональное состояние их клеток.

Результаты: шоколад и молодость

Анализ показал, что у людей с более высоким уровнем теобромина биологический возраст оказался ниже, чем хронологический. При этом:

Кофеин и другие вещества , содержащиеся в кофе и какао, не проявили такой связи ;

Сладкий шоколад не следует рассматривать как лекарство от старения, так как он остаётся высококалорийным продуктом.

Эти данные не дают прямых рекомендаций увеличивать потребление шоколада, но позволяют глубже понять, как отдельные компоненты привычных продуктов могут влиять на процессы здорового старения.

Комментарии ученых

Джордана Белл, эпигеномный исследователь, подчеркнула:

«Наши результаты не означают, что стоит есть больше шоколада. Мы лишь выявили потенциальную связь теобромина с биологическим возрастом».

Рами Саад, клинический генетик и соавтор исследования, отметил, что следующий этап работы — изучение механизмов действия теобромина и его взаимодействия с эпигеномом. Особый интерес представляет вопрос: действует ли вещество самостоятельно или совместно с другими компонентами какао, такими как полифенолы.

Рикарду Костейра, молекулярный биолог, подчеркнул значимость масштабных популяционных исследований:

«Такие работы помогают понять процессы старения и взаимосвязь генетики и образа жизни на уровне целых популяций».

