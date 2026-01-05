18+
05.01.2026, 15:40

Сладкий секрет молодости: ученые нашли способ замедлить старение

Новости Мира 0 361

Новое исследование ученых из Королевского колледжа Лондона выявило неожиданную связь между потреблением темного шоколада и замедлением биологического старения. Результаты работы опубликованы в научном журнале Aging и уже вызывают активное обсуждение в научных кругах, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Теобромин — ключевой компонент шоколада

Исследователи сосредоточились на теобромине — алкалоиде, содержащемся в какао-бобах. Это вещество давно известно своими мягкими стимулирующими свойствами, схожими с кофеином, однако новое исследование показало, что оно может влиять на биологический возраст организма.

Как проводилось исследование

Для анализа ученые использовали данные 1669 участников, собранные из двух независимых медицинских регистров. В рамках работы специалисты:

  • измеряли уровень теобромина и кофеина в крови;

  • оценивали биологический возраст, используя показатели ДНК-метилирования;

  • учитывали состояние теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом.

Два показателя биологического возраста позволили оценить не только общий эпигенетический возраст участников, но и функциональное состояние их клеток.

Результаты: шоколад и молодость

Анализ показал, что у людей с более высоким уровнем теобромина биологический возраст оказался ниже, чем хронологический. При этом:

  • Кофеин и другие вещества, содержащиеся в кофе и какао, не проявили такой связи;

  • Сладкий шоколад не следует рассматривать как лекарство от старения, так как он остаётся высококалорийным продуктом.

Эти данные не дают прямых рекомендаций увеличивать потребление шоколада, но позволяют глубже понять, как отдельные компоненты привычных продуктов могут влиять на процессы здорового старения.

Комментарии ученых

Джордана Белл, эпигеномный исследователь, подчеркнула:

«Наши результаты не означают, что стоит есть больше шоколада. Мы лишь выявили потенциальную связь теобромина с биологическим возрастом».

Рами Саад, клинический генетик и соавтор исследования, отметил, что следующий этап работы — изучение механизмов действия теобромина и его взаимодействия с эпигеномом. Особый интерес представляет вопрос: действует ли вещество самостоятельно или совместно с другими компонентами какао, такими как полифенолы.

Рикарду Костейра, молекулярный биолог, подчеркнул значимость масштабных популяционных исследований:

«Такие работы помогают понять процессы старения и взаимосвязь генетики и образа жизни на уровне целых популяций».

Что это значит для обычного человека

  • Биологический возраст отражает функциональное состояние организма, а не формальный показатель, такой как паспортный возраст;

  • Темный шоколад может быть интересным объектом для изучения здорового старения, но не заменяет здоровый образ жизни;

  • Научные исследования показывают, что даже привычные продукты могут содержать компоненты, влияющие на здоровье клеток, и понимание этих механизмов может помочь в будущем разработать новые подходы к профилактике старения.

