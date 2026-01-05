Назван самый популярный город мира

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны крупнейших европейских и ближневосточных мегаполисов, именно Бангкок вновь сумел закрепить за собой статус самого популярного города планеты среди международных туристов. Такие выводы содержатся в свежем отчёте Euromonitor International Top100 City Destinations, опубликованном в начале 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Бангкок — абсолютный лидер мирового туризма

По данным исследования, в течение 2025 года столицу Таиланда посетили более 30 миллионов иностранных путешественников. Этот результат позволил Бангкоку уверенно обойти таких признанных туристических гигантов, как Лондон, Стамбул, Гонконг и Макао, и сохранить первое место в мировом рейтинге.

Эксперты отмечают, что город демонстрирует устойчивый рост туристического потока уже несколько лет подряд, несмотря на глобальные экономические и геополитические вызовы.

Как формируется рейтинг самых популярных городов мира

Индекс Euromonitor International считается одним из самых авторитетных в туристической отрасли. Методика исследования предусматривает оценку 100 крупнейших городов мира по более чем 50 различным показателям, которые объединены в шесть ключевых блоков:

эффективность туристической индустрии;

уровень развития транспортной и городской инфраструктуры;

безопасность и комфорт пребывания;

устойчивость развития и экологические факторы;

экономическая динамика;

политическая стабильность и деловой климат.

Такой комплексный подход позволяет оценивать не только количество туристов, но и качество городской среды, а также способность мегаполиса адаптироваться к меняющимся условиям.

Глобальный туризм продолжает расти

Авторы исследования также обращают внимание на общие тенденции мирового туристического рынка. Согласно прогнозу, совокупный поток путешественников в 100 крупнейших городов мира в 2025 году достигнет 702 миллионов человек.

Это на 8% больше, чем годом ранее, и почти половина всего международного туристического трафика приходится именно на эти направления. Таким образом, крупнейшие мегаполисы продолжают играть ключевую роль в восстановлении и росте глобального туризма.

Почему Бангкок удерживает лидерство

В отчёте подчеркивается, что Бангкоку удалось сохранить первое место, несмотря на ряд серьёзных факторов давления:

укрепление национальной валюты;

вопросы безопасности в регионе;

усиливающуюся конкуренцию со стороны других азиатских и ближневосточных направлений.

Эксперты считают, что решающую роль сыграла универсальность города: Бангкок остаётся одновременно важным туристическим центром, крупным транспортным хабом и значимой площадкой для международного бизнеса и деловых мероприятий.

Кто ещё вошёл в число лидеров

Помимо Бангкока, в верхних строчках рейтинга расположились:

Гонконг ;

Лондон ;

Макао ;

Стамбул.

Топ-10 самых посещаемых городов мира замыкает Куала-Лумпур, что, по мнению аналитиков, отражает перераспределение туристических потоков и растущий интерес путешественников к азиатскому региону.

Итог: мир выбирает Азию

Эксперты Euromonitor International отмечают, что результаты рейтинга наглядно демонстрируют смещение туристических предпочтений. Всё больше путешественников выбирают азиатские мегаполисы, которые сочетают доступность, развитую инфраструктуру, культурное разнообразие и активную экономическую жизнь.

Бангкок же, судя по текущей динамике, остаётся безусловным ориентиром мирового туризма, задавая тон развитию индустрии путешествий в ближайшие годы.