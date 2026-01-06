18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 07:02

Рождественский Сочельник 6 января: главные традиции и запреты

Новости Мира 0 772

Сочельник — особый день накануне Рождества Христова, наполненный символами, приметами и строгими традициями. Считается, что именно 6 января закладывается энергетика всего будущего года, поэтому многие поступки в этот день могут повлиять на благополучие, здоровье и удачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сочельник — это время духовной и физической подготовки к Рождеству. В православной традиции он считается одним из самых строгих и значимых дней Филипповского поста. Именно поэтому существует целый ряд запретов и примет, которые стараются соблюдать верующие и даже те, кто далек от религии, но верит в народную мудрость.

Почему Сочельник считается особенным днем

Согласно поверьям, 6 января граница между старым и новым стирается, а мысли, слова и поступки человека приобретают особую силу. Считается, что неправильное поведение в этот день может «отпугнуть» удачу на весь год, а соблюдение традиций, напротив, привлечет достаток и покой в дом.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник

Народные и церковные традиции сходятся в одном: запреты этого дня не случайны и имеют глубокий смысл.

Принимать пищу до появления первой звезды

Сочельник — самый строгий день поста. 6 января верующие полностью воздерживаются от еды до появления на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду и рождение Иисуса Христа.

Только после этого разрешается садиться за стол и начинать трапезу, традиционно с постных блюд.

Носить темную одежду

Считается, что темные и особенно черные наряды в Сочельник являются плохой приметой. Этот день символизирует свет, надежду и ожидание радостного события, поэтому предпочтение рекомендуется отдавать светлой, чистой и опрятной одежде.

Ругаться, конфликтовать и выяснять отношения

Любые ссоры, крики и негативные эмоции 6 января считаются крайне нежелательными. По поверьям, конфликт в Сочельник может привести к затяжным проблемам в семье и окружении на протяжении всего года.

В этот день рекомендуется:

  • сохранять спокойствие;

  • прощать обиды;

  • говорить только добрые слова.

Заниматься тяжелыми домашними делами

Канун Рождества не предназначен для бытовой суеты. Генеральную уборку следует завершить заранее, до 6 января.

В сам Сочельник, а также 7 января, советуют отказаться от:

  • стирки;

  • ремонта;

  • шитья и других повседневных хлопот.

Допускается лишь приготовление праздничных блюд и легкие домашние заботы.

Отказывать в гостеприимстве

Сочельник считается днем открытого сердца. По народным приметам, отказ в приеме гостей, даже незваных, может обернуться утратой благополучия.

Считается, что каждый гость в этот день приносит в дом радость и добрые вести.

Погодные приметы: что расскажет погода 6 января

Наши предки внимательно наблюдали за природой в Сочельник, считая, что погода в этот день способна предсказать будущий год, особенно в вопросах урожая.

Существуют следующие приметы:

  • Ясный и солнечный день — к богатому и щедрому урожаю.

  • Метель или сильный снегопад — год будет медоносным, пчеловодов ждет удача.

  • Оттепель — неблагоприятный знак для урожая огурцов и проса.

  • Черные тропинки на снегу — предвещают хороший урожай гречки.

  • Снег, выпавший 6 января, считается добрым знаком и сулит приятные новости в течение 2026 года.

Что еще важно знать о Сочельнике

Существуют и дополнительные традиции, которые многие стараются соблюдать:

  • Мясо и другие продукты животного происхождения в Сочельник запрещены для тех, кто соблюдал пост.

  • Воду пить разрешается, строгий запрет касается только пищи.

  • Считается, что ребенок, родившийся в Сочельник или в день Рождества, будет настоящим баловнем судьбы — ему будут сопутствовать удача и особое жизненное покровительство.

Сочельник — это не просто дата в календаре, а день, когда тишина, добрые мысли и уважение к традициям считаются главными условиями счастливого года.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь