Ледник «Судного дня» начал движение: ученые бьют тревогу перед глобальной катастрофой

Антарктический ледник Туэйтса, прозванный в научных кругах и СМИ «ледником Судного дня», внезапно привлёк внимание исследователей по всему миру. Новые данные показывают, что этот гигант начал активное смещение , что может иметь катастрофические последствия для всей планеты, сообщает Lada.kz.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ледник, способный изменить мир

По информации портала Phys.org, причина резкого движения льда кроется в поступлении тёплых океанических вод. Они постепенно размывают основание ледника, провоцируя образование трещин и ускоряя его нестабильность.

Огромные масштабы угрозы

Площадь ледника Туэйтса впечатляет — она сопоставима с территорией Великобритании. Если ледник полностью разрушится, уровень мирового океана может вырасти минимум на 60 сантиметров, а в худшем сценарии — на 3–5 метров.

Последствия такого повышения воды будут глобальными:

подтопление прибрежных городов;

нарушение экосистем океанов;

ускорение таяния других ледников Антарктики;

непредсказуемые климатические катаклизмы, включая ураганы и наводнения.

Ученые предупреждают: это не абстрактный сценарий — ледник Туэйтса может стать катализатором цепной реакции таяния других массивных ледников на континенте.

Экспедиция в «зону риска»

Чтобы понять масштабы происходящего, Новая Зеландия готовит специальную экспедицию к кромке ледника. В течение месяца ученые будут использовать:

радары для анализа толщины льда;

датчики для мониторинга движения и температуры;

современные технологии для моделирования возможных сценариев повышения уровня моря.

Экспедиция поможет не только собрать критически важные данные о леднике, но и предупредить международное сообщество о потенциальной катастрофе.

Почему ледник Туэйтса уникален

Несмотря на то что в Антарктике существует множество массивных ледников, именно Туэйтса вызывает особую тревогу:

он находится в регионе, где океанические воды наиболее тёплые ;

его движение может ускорить таяние соседних ледников ;

последствия разрушения затронут миллионы людей по всему миру, живущих в прибрежных зонах.

Ученые подчеркивают: наблюдать за ледником нужно не только для науки, но и ради человеческой безопасности.