Ледник «Судного дня» начал движение: ученые бьют тревогу перед глобальной катастрофой

Антарктический ледник Туэйтса, прозванный в научных кругах и СМИ «ледником Судного дня», внезапно привлёк внимание исследователей по всему миру. Новые данные показывают, что этот гигант начал активное смещение, что может иметь катастрофические последствия для всей планеты, сообщает Lada.kz.
По информации портала Phys.org, причина резкого движения льда кроется в поступлении тёплых океанических вод. Они постепенно размывают основание ледника, провоцируя образование трещин и ускоряя его нестабильность.
Площадь ледника Туэйтса впечатляет — она сопоставима с территорией Великобритании. Если ледник полностью разрушится, уровень мирового океана может вырасти минимум на 60 сантиметров, а в худшем сценарии — на 3–5 метров.
Последствия такого повышения воды будут глобальными:
подтопление прибрежных городов;
нарушение экосистем океанов;
ускорение таяния других ледников Антарктики;
непредсказуемые климатические катаклизмы, включая ураганы и наводнения.
Ученые предупреждают: это не абстрактный сценарий — ледник Туэйтса может стать катализатором цепной реакции таяния других массивных ледников на континенте.
Чтобы понять масштабы происходящего, Новая Зеландия готовит специальную экспедицию к кромке ледника. В течение месяца ученые будут использовать:
радары для анализа толщины льда;
датчики для мониторинга движения и температуры;
современные технологии для моделирования возможных сценариев повышения уровня моря.
Экспедиция поможет не только собрать критически важные данные о леднике, но и предупредить международное сообщество о потенциальной катастрофе.
Несмотря на то что в Антарктике существует множество массивных ледников, именно Туэйтса вызывает особую тревогу:
он находится в регионе, где океанические воды наиболее тёплые;
его движение может ускорить таяние соседних ледников;
последствия разрушения затронут миллионы людей по всему миру, живущих в прибрежных зонах.
Ученые подчеркивают: наблюдать за ледником нужно не только для науки, но и ради человеческой безопасности.
