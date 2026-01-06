Скальпель без диплома: блогерша умерла после операции у хирурга-самоучки

В России полиция задержала 26-летнюю Шоиру Назуллоеву, хирурга-самоучку, проводившую косметологические процедуры в частной клинике Elmas, где скончалась блогер Юлия Бурцева. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash, сообщает Lada.kz.

Foto: eadaily.com

Красота с фатальным исходом

По данным источника, Назуллоева не числилась штатным сотрудником клиники. Она лишь арендовала кабинет для проведения процедур и принимала пациентов на коммерческой основе. В ходе проверки выяснилось, что девушка, приехавшая из Таджикистана, не имеет профильного медицинского образования, что сразу же ставит под сомнение законность и безопасность проводимых операций.

Обвинение и возможное наказание

Шоире Назуллоевой уже предъявлено официальное обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается, и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагической операции.

Как произошла трагедия

Трагический инцидент произошёл 4 января 2026 года. Блогер Юлия Бурцева, известная своими видео в TikTok и Telegram, приехала из Италии в Россию на новогодние праздники, чтобы сделать процедуру увеличения ягодиц.

Во время операции у Бурцевой возникли серьёзные осложнения. Женщину экстренно доставили в городскую больницу, однако спасти жизнь молодой женщины не удалось.

Реакция и последствия

Смерть блогерши вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей обсуждают, насколько опасно обращаться к медицинским специалистам без лицензии и опыта, а также необходимость ужесточения контроля за частными клиниками, предоставляющими косметологические услуги.

Эксперты отмечают, что трагедия поднимает вопросы ответственности арендующих кабинеты врачей, проверки документов и лицензий, а также информирования пациентов о рисках подобных процедур.