Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни

В Чеченской Республике произошло важное кадровое назначение: министр по физической культуре и спорту, 20-летний Ахмат Кадыров, сын главы республики Рамзана Кадырова, получил должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Чечни. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал, передает Lada.kz.
Решение о назначении Ахмата Кадырова было принято по представлению председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. В тот же день, одновременно с Ахматом, на пост исполняющего обязанности заместителя премьера был назначен Ахмед Дудаев, занимавший до этого должность министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Глава Чечни, Рамзан Кадыров, в своем сообщении охарактеризовал обоих новых заместителей премьера как ответственных и эффективных руководителей. Он подчеркнул их управленческий опыт, а также вклад в развитие республики. Такое заявление подчеркивает, что назначение носит не только формальный, но и стратегический характер для управления региональными делами.
До назначения Ахмата Кадырова должность исполняющего обязанности главы чеченского правительства занимал Иса Тумхаджиев. Этот переход демонстрирует последовательное обновление руководящего состава правительства республики и усиление позиций молодых управленцев в ключевых ведомствах.
Молодой возраст: Ахмат Кадыров всего 20 лет, что делает его одним из самых молодых чиновников в руководстве Чечни.
Семейные связи: Назначение сына главы республики на столь высокий пост привлекло внимание СМИ и общественности.
Комплексный подход к управлению: Одновременное назначение двух заместителей премьера на ключевые направления — спорт и национальная политика — указывает на попытку усилить эффективность работы правительства.
Таким образом, назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева отражает стратегию республиканского руководства по обновлению кадрового состава и укреплению управленческих позиций в Чечне.
