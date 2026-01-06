18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 10:18

Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни

Новости Мира 0 544

В Чеченской Республике произошло важное кадровое назначение: министр по физической культуре и спорту, 20-летний Ахмат Кадыров, сын главы республики Рамзана Кадырова, получил должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Чечни. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал, передает Lada.kz. 

© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежи
© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежи

Основание назначения

Решение о назначении Ахмата Кадырова было принято по представлению председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. В тот же день, одновременно с Ахматом, на пост исполняющего обязанности заместителя премьера был назначен Ахмед Дудаев, занимавший до этого должность министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Оценка руководителей

Глава Чечни, Рамзан Кадыров, в своем сообщении охарактеризовал обоих новых заместителей премьера как ответственных и эффективных руководителей. Он подчеркнул их управленческий опыт, а также вклад в развитие республики. Такое заявление подчеркивает, что назначение носит не только формальный, но и стратегический характер для управления региональными делами.

История предыдущего поста

До назначения Ахмата Кадырова должность исполняющего обязанности главы чеченского правительства занимал Иса Тумхаджиев. Этот переход демонстрирует последовательное обновление руководящего состава правительства республики и усиление позиций молодых управленцев в ключевых ведомствах.

Значение назначения

  • Молодой возраст: Ахмат Кадыров всего 20 лет, что делает его одним из самых молодых чиновников в руководстве Чечни.

  • Семейные связи: Назначение сына главы республики на столь высокий пост привлекло внимание СМИ и общественности.

  • Комплексный подход к управлению: Одновременное назначение двух заместителей премьера на ключевые направления — спорт и национальная политика — указывает на попытку усилить эффективность работы правительства.

Таким образом, назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева отражает стратегию республиканского руководства по обновлению кадрового состава и укреплению управленческих позиций в Чечне.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь