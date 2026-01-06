Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни

В Чеченской Республике произошло важное кадровое назначение: министр по физической культуре и спорту, 20-летний Ахмат Кадыров, сын главы республики Рамзана Кадырова, получил должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Чечни . Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал, передает Lada.kz.

© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежи

Основание назначения

Решение о назначении Ахмата Кадырова было принято по представлению председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. В тот же день, одновременно с Ахматом, на пост исполняющего обязанности заместителя премьера был назначен Ахмед Дудаев, занимавший до этого должность министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Оценка руководителей

Глава Чечни, Рамзан Кадыров, в своем сообщении охарактеризовал обоих новых заместителей премьера как ответственных и эффективных руководителей. Он подчеркнул их управленческий опыт, а также вклад в развитие республики. Такое заявление подчеркивает, что назначение носит не только формальный, но и стратегический характер для управления региональными делами.

История предыдущего поста

До назначения Ахмата Кадырова должность исполняющего обязанности главы чеченского правительства занимал Иса Тумхаджиев. Этот переход демонстрирует последовательное обновление руководящего состава правительства республики и усиление позиций молодых управленцев в ключевых ведомствах.

Значение назначения

Молодой возраст: Ахмат Кадыров всего 20 лет, что делает его одним из самых молодых чиновников в руководстве Чечни.

Семейные связи: Назначение сына главы республики на столь высокий пост привлекло внимание СМИ и общественности.

Комплексный подход к управлению: Одновременное назначение двух заместителей премьера на ключевые направления — спорт и национальная политика — указывает на попытку усилить эффективность работы правительства.

Таким образом, назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева отражает стратегию республиканского руководства по обновлению кадрового состава и укреплению управленческих позиций в Чечне.