06.01.2026, 13:00

Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав

Новости Мира 0 733

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав, подчеркнув, что США стремятся не к войне, а к обеспечению глобальной безопасности. Об этом он сообщил во время выступления на верфи в Вирджинии, где собирают военные корабли для американского флота, пишет «Известия», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Новая эпоха сверхдержав

Хегсет отметил:

«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав».

По его словам, глобальная конкуренция между крупнейшими мировыми державами требует пересмотра подходов к национальной безопасности и военной стратегии США.

Переименование Пентагона: символика и смысл

Министр также прокомментировал недавнее решение о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Он уточнил:

  • Переименование не означает, что США намерены участвовать в военных конфликтах.

  • Это скорее отражение новой стратегической позиции страны: готовность к войне рассматривается как инструмент для поддержания мира.

  • США стремятся к сдерживанию потенциальных угроз и к способности при необходимости выигрывать военные конфликты.

Хегсет подчеркнул, что готовность к войне – это способ предотвращения войны.

Контроль ключевых водных путей

Еще одним приоритетом США станет обеспечение контроля над ключевыми морскими и океанскими маршрутами:

  • Это необходимо для свободного передвижения военно-морского флота.

  • По мнению министра, контроль над морскими путями – элемент глобальной стратегической безопасности.

  • Данный подход позволит США оперативно реагировать на угрозы и поддерживать присутствие в стратегически важных регионах мира.

Создание вооруженных сил для глобального доминирования

Хегсет добавил, что главной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на текущие угрозы, но и:

  • Обеспечивать глобальное стратегическое доминирование США.

  • Поддерживать технологическое и тактическое превосходство над другими сверхдержавами.

  • Быть готовыми к различным сценариям военных конфликтов в любой точке мира.

Итог: выступление министра войны США отражает переход страны к новой модели стратегической безопасности. Главный принцип этой модели – готовность к войне как условие поддержания мира, а также усиление контроля над глобальными морскими маршрутами и расширение возможностей военной мощи для сдерживания конкурентов.

Комментарии

