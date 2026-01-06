Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав, подчеркнув, что США стремятся не к войне, а к обеспечению глобальной безопасности. Об этом он сообщил во время выступления на верфи в Вирджинии, где собирают военные корабли для американского флота, пишет «Известия», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».
Хегсет отметил:
«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав».
По его словам, глобальная конкуренция между крупнейшими мировыми державами требует пересмотра подходов к национальной безопасности и военной стратегии США.
Министр также прокомментировал недавнее решение о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Он уточнил:
Переименование не означает, что США намерены участвовать в военных конфликтах.
Это скорее отражение новой стратегической позиции страны: готовность к войне рассматривается как инструмент для поддержания мира.
США стремятся к сдерживанию потенциальных угроз и к способности при необходимости выигрывать военные конфликты.
Хегсет подчеркнул, что готовность к войне – это способ предотвращения войны.
Еще одним приоритетом США станет обеспечение контроля над ключевыми морскими и океанскими маршрутами:
Это необходимо для свободного передвижения военно-морского флота.
По мнению министра, контроль над морскими путями – элемент глобальной стратегической безопасности.
Данный подход позволит США оперативно реагировать на угрозы и поддерживать присутствие в стратегически важных регионах мира.
Хегсет добавил, что главной задачей Пентагона является создание вооруженных сил, способных не только реагировать на текущие угрозы, но и:
Обеспечивать глобальное стратегическое доминирование США.
Поддерживать технологическое и тактическое превосходство над другими сверхдержавами.
Быть готовыми к различным сценариям военных конфликтов в любой точке мира.
Итог: выступление министра войны США отражает переход страны к новой модели стратегической безопасности. Главный принцип этой модели – готовность к войне как условие поддержания мира, а также усиление контроля над глобальными морскими маршрутами и расширение возможностей военной мощи для сдерживания конкурентов.
