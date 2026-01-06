18+
06.01.2026, 14:25

Одиночную камеру не заслужил: Мадуро поместили в каменный мешок размером 2 на 2,5 метра

Новости Мира 0 815

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро теперь содержится в федеральном следственном изоляторе в Бруклине, Нью-Йорк. По данным CBS, его поместили не в одиночную камеру, а в общую с другими известными заключенными, что стало неожиданностью для общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: san.com
Фото: san.com

Согласно источникам телеканала, Мадуро содержат на одном из верхних этажей Метрополитенского центра предварительного заключения — месте, где уже находятся известные личности, включая рэпера Пи Дидди и печально знаменитого мексиканского наркобарона Эль Чапо.

Камера размером с маленькую комнату

Правозащитник Иван Мельников подробно описал условия содержания Мадуро. Камера представляет собой помещение всего 2 на 2,5 метра с затемненным окном, железной кроватью и санитарными приборами, намертво прикрепленными к полу, чтобы исключить возможность их демонтажа.

Ранее в этом здании существовали два следственных изолятора. Один из них предназначался для высокопоставленных или особо опасных заключенных, но после смерти Джеффри Эпштейна этот блок закрыли. Сейчас всех подобных заключенных переводят в Бруклинский центр содержания, где и находится Мадуро.

Общая камера и круглосуточное наблюдение

Хотя Мадуро находится в общей камере, учитывая его статус и международную известность, за ним ведется круглосуточное наблюдение. Его супруга, Силия Флорес, содержится в другой части того же изолятора, отмечают источники издания «Рамблер».

Это значит, что хотя камера тесная и ограничена по пространству, уровень охраны и контроля за президентом Венесуэлы максимально высокий.

Контраст с соседями по камере

Примечательно, что Мадуро соседствует с другими громкими заключенными. Это создает необычную социальную среду в миниатюрной камере: с одной стороны — бывшие звезды шоу-бизнеса, с другой — один из самых известных наркобаронов мира. По словам экспертов, такой «смешанный контингент» может осложнить как психологическое состояние заключенных, так и процесс охраны.

Что дальше для Мадуро?

Пока неизвестно, как долго Мадуро пробудет в этой камере, и какие меры будут приняты для его дальнейшего перемещения. Однако эксперты считают, что условия содержания, хоть и тесные, позволяют правоохранительным органам максимально контролировать передвижения и контакты лидера Венесуэлы.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

