18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 16:23

Красивые числа: выбираем идеальную дату свадьбы в 2026 - советы нумеролога

Новости Мира 0 360

2026 год обещает быть богатым на зеркальные даты — такие, как 22.02, 26.06 или 11.11, которые люди часто выбирают для значимых событий, особенно свадеб. Но действительно ли эти "красивые числа" влияют на счастье и гармонию в жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Wedding and lifestyle / Shutterstock / Fotodom
Фото: Wedding and lifestyle / Shutterstock / Fotodom

По словам казахстанского нумеролога, астролога и психолога Айсулу Ахимовой, популярность выбора символичных дат растет, однако многие пары недооценивают, что энергия числа может быть как благоприятной, так и несущей риски.

Почему люди выбирают зеркальные даты

Люди воспринимают такие даты как «магические» или «приносящие удачу»:

  • 22.02, 02.02, 11.11, 26.06.2026 — эти комбинации кажутся привлекательными и легко запоминаются.

  • Они ассоциируются с усилением любви, гармонией и успехом.

Однако эксперт отмечает: «Не всегда желание получить красивую дату оправдано. Зеркальная дата лишь усиливает уже заложенную в ней энергию — а вот какая она, многие не знают».

Энергетика зеркальных дат: на что обратить внимание

Пример: 22.02.2026

  • Дата содержит много двоек.

  • В нумерологии двойка символизирует чувствительность, обаяние и скорость реакции, но в переизбытке она создаёт напряжение, зависимость, колебания, конфликты и даже риск агрессии.

  • Психоматрица этой даты показывает шесть двоек, что усиливает эмоциональную нестабильность и психическое напряжение.

«Когда двоек слишком много, энергия перестает быть гармоничной и становится взрывной», — поясняет Ахимова.

Пример: 26.06.2026

  • Эта дата популярна среди молодоженов за "летнее настроение", но несет риски для семейной жизни.

  • Психоматрица показывает избыток двоек (эмоциональная нестабильность, риск измен) и шестерок (практичность, расчетливость, жадность к чувствам).

  • Недостаток других цифр означает: слабую интуицию, неспособность гибко реагировать, категоричность и риск разрушительных сценариев.

«Такие даты больше подходят для бизнес-союзов или браков взрослых людей с опытом, чем для молодых пар», — отмечает нумеролог.

Астрологический фактор

Выбор даты следует сочетать с положением планет и астрологическим фоном:

  • Коридоры затмений: 17 февраля – 3 марта, 12–28 августа. Рекомендуется избегать начала судьбоносных дел — растет риск ошибок, иллюзий и неожиданных поворотов.

  • Ретроградная Венера: 3 октября – 14 ноября. Нежелательно планировать свадьбы и брачные церемонии, эстетические процедуры.

  • Ретроградный Меркурий: 26 февраля – 20 марта, 29 июня – 23 июля, 24 октября – 13 ноября. Возможны ошибки в документах, задержки и недопонимания в отношениях.

Также влияние Луны важно:

  • Растущая Луна — благоприятна для свадеб, переездов, открытия бизнеса и новых проектов.

  • Убывающая Луна — подходит для завершения дел, расставаний и избавления от ненужного.

Как выбрать дату без обращения к нумерологу

Если нет возможности обратиться к специалисту, можно следовать базовым рекомендациям:

  1. Выбирайте день, когда ваш личный год — на подъеме и в плюсе.

  2. Обращайте внимание на астрологический фон, ретроградности планет.

  3. Используйте растущую Луну для новых начинаний.

  4. Учитывайте коридоры затмений — это периоды повышенного риска.

Законодательные особенности выбора даты в Казахстане

  • Заявление на заключение брака подается в орган РАГС за 15 календарных дней до предполагаемой даты.

  • Регистрация проводится на 15-й день, если этот день не рабочий — следующий рабочий день.

  • Документы: заявление, удостоверение личности, подтверждение оплаты услуги.

  • Возможна подача онлайн — сведения автоматически подтягиваются из госинформационных систем.

Таким образом, зарегистрировать брак на "красивую дату" можно, но важно заранее рассчитать день подачи документов и подготовить все бумаги.

Главное — не дата, а содержание отношений

Эксперт подчеркивает:

«Счастье в браке зависит не от красивой даты, а от внутреннего содержания отношений, психологической готовности и осознанности момента. Иногда самая обычная дата на календаре окажется самой гармоничной для семьи».

В конечном итоге свадьба — это один день, а брак — путь длиною в жизнь, где важны поддержка, уважение и совместный опыт, а не магические числа.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь