Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
06.01.2026, 17:37

В США ребенка назвали по совету ChatGPT и вызвали скандал

Новости Мира 0 420

В США разгорелась дискуссия вокруг необычного решения молодых родителей, которые доверили искусственному интеллекту выбрать имя для своего первенца. История, о которой сообщило издание Baltimore Sun, быстро разлетелась по соцсетям и вызвала волну критики — от ироничных комментариев до серьезных размышлений о роли ИИ в человеческой жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Baltimore Sun
Фото: Baltimore Sun

Имя для ребенка — по запросу в ChatGPT

Сара и Стивен Винклер из штата Мэриленд решили воспользоваться ChatGPT от OpenAI, чтобы подобрать имя для будущего сына. Пара попросила нейросеть предложить вариант, который гармонично сочетался бы с их фамилией. В результате они остановились на имени Хадсон Окли Винклер.

Примечательно, что мальчик стал первым ребенком, родившимся в 2026 году в округе Кэрролл, и этот факт лишь усилил внимание общественности к истории — ведь, по сути, имя новорожденному было выбрано не родственниками и не родителями в ходе обсуждений, а алгоритмом.

Реакция в сети: от насмешек до тревоги

Новость моментально вызвала шквал комментариев в интернете. Пользователи начали высмеивать выбор родителей, указывая на «обесчеловечивание» одного из самых важных решений в жизни семьи. Многие сочли такой подход тревожным сигналом того, насколько глубоко технологии проникают в личную сферу.

Некоторые комментаторы отмечали, что выбор имени — это не просто формальность, а эмоциональный процесс, связанный с семейной историей, традициями и чувствами, которые невозможно заменить алгоритмом.

«ИИ мешает людям просто разговаривать»

Писательница Лорен Моррилл в одном из комментариев подчеркнула, что обсуждение имени для ребенка — важная часть отношений между партнерами.

«Когда дело доходит до выбора имени для детей, обсуждать это с партнером — это весело. ИИ призван помешать нам просто разговаривать друг с другом», — заявила она.

По ее мнению, передача подобных решений технологиям лишает людей живого общения и совместного переживания значимых моментов.

Опасный тренд или безобидный эксперимент?

К критике присоединилась и автор подкаста NPR Линда Холмс. Она призналась, что ее удивляет скорость, с которой люди готовы отказаться от простых человеческих действий в пользу технологий.

«Меня поражает, как быстро люди теряют желание выполнять элементарные человеческие задачи», — отметила Холмс.

Эксперты и пользователи сети задаются вопросом: где проходит грань между удобством и утратой личного участия? Если сегодня ИИ выбирает имя ребенку, то какие решения он будет принимать за людей завтра?

Символ эпохи цифровых решений

История семьи Винклер стала своего рода символом времени, в котором технологии все активнее вторгаются в частную жизнь. Для одних это безобидный эксперимент и отражение прогресса, для других — тревожный звоночек, указывающий на постепенную утрату человеческого участия в самых интимных моментах жизни.

Одно ясно точно: имя Хадсон Окли Винклер уже стало предметом общественной дискуссии — задолго до того, как его обладатель сможет сам высказать свое мнение.

