Венесуэла капитулирует: Трамп забирает нефть

Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, не подпадающей под санкционные ограничения. Об этом сообщил действующий президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon

По словам главы Белого дома, речь идет о сырье, которое будет напрямую отправлено в США без участия посредников.

«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — написал Трамп.

Прямая доставка и быстрая перепродажа

Как уточнил американский президент, нефть будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к американским разгрузочным терминалам. После этого Соединенные Штаты начнут немедленную переправку топлива для его последующей продажи на рынке.

Трамп подчеркнул, что соответствующее распоряжение уже передано министру энергетики США Крису Райту, что указывает на оперативный характер сделки и ее стратегическое значение для Вашингтона.

Деньги — под личным контролем президента США

Особый резонанс вызвало заявление Трампа о том, что выручка от продажи венесуэльской нефти будет находиться под его личным контролем как президента Соединенных Штатов.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене. Деньги будут находиться под моим контролем, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заявил он.

Таким образом, Белый дом фактически берет на себя управление финансовыми потоками от реализации венесуэльских энергоресурсов.

Военная операция и захват Мадуро

Удары по Каракасу и вывоз президента

Сообщение о нефтяной передаче прозвучало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Венесуэлы. В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по венесуэльской столице.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, после чего они были переправлены в Нью-Йорк.

СИЗО в Бруклине и уголовное дело

В США Мадуро был помещен в следственный изолятор в Бруклине. Накануне суд в Нью-Йорке провел первое заседание по его делу.

Венесуэльскому лидеру вменяются сразу несколько тяжких обвинений, включая:

заговор, связанный с «наркотеррористической деятельностью»;

контрабанду кокаина;

хранение пулеметов и взрывных устройств;

заговор с целью их применения против США.

В случае признания вины Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков заключения. Он отказался признавать обвинения. Суд обязал его предстать перед слушаниями 17 марта.

Почему США пошли на эскалацию

От «борьбы с наркотиками» к смене власти

Отношения между Вашингтоном и Каракасом резко ухудшились после того, как США начали применять вооруженные силы в Карибском море, уничтожая катера, которые, по версии американской стороны, использовались для перевозки наркотиков.

В дальнейшем Белый дом:

разрешил ЦРУ проводить секретные операции на территории Венесуэлы ;

официально объявил руководство страны террористической организацией ;

потребовал вернуть «ворованные нефть, землю и финансовые средства».

Каракас: цель США — нефть и ресурсы

Власти Венесуэлы считают, что истинной целью действий США является установление контроля над минеральными ресурсами и нефтяными запасами страны.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американская атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.

Международная реакция

Россия и ООН выступили с критикой

Россия выразила глубокую озабоченность происходящим, заявив о солидарности с народом Венесуэлы и поддержке ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали США освободить президента и его супругу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что США не соблюдали нормы международного права в ходе проведенной операции.

Итог

Передача десятков миллионов баррелей венесуэльской нефти США происходит на фоне:

военной операции,

фактической смены власти,

уголовного преследования действующего президента страны,

резкого международного осуждения.

Ситуация вокруг Венесуэлы приобретает глобальное геополитическое измерение, где энергетические ресурсы становятся ключевым элементом нового конфликта между государственным суверенитетом и силовым влиянием сверхдержав.