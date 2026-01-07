18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.01.2026, 06:31

Венесуэла капитулирует: Трамп забирает нефть

Новости Мира 0 682

Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, не подпадающей под санкционные ограничения. Об этом сообщил действующий президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

По словам главы Белого дома, речь идет о сырье, которое будет напрямую отправлено в США без участия посредников.

«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — написал Трамп.

Прямая доставка и быстрая перепродажа

Как уточнил американский президент, нефть будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к американским разгрузочным терминалам. После этого Соединенные Штаты начнут немедленную переправку топлива для его последующей продажи на рынке.

Трамп подчеркнул, что соответствующее распоряжение уже передано министру энергетики США Крису Райту, что указывает на оперативный характер сделки и ее стратегическое значение для Вашингтона.

Деньги — под личным контролем президента США

Особый резонанс вызвало заявление Трампа о том, что выручка от продажи венесуэльской нефти будет находиться под его личным контролем как президента Соединенных Штатов.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене. Деньги будут находиться под моим контролем, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заявил он.

Таким образом, Белый дом фактически берет на себя управление финансовыми потоками от реализации венесуэльских энергоресурсов.

Военная операция и захват Мадуро

Удары по Каракасу и вывоз президента

Сообщение о нефтяной передаче прозвучало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Венесуэлы. В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по венесуэльской столице.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, после чего они были переправлены в Нью-Йорк.

СИЗО в Бруклине и уголовное дело

В США Мадуро был помещен в следственный изолятор в Бруклине. Накануне суд в Нью-Йорке провел первое заседание по его делу.

Венесуэльскому лидеру вменяются сразу несколько тяжких обвинений, включая:

  • заговор, связанный с «наркотеррористической деятельностью»;

  • контрабанду кокаина;

  • хранение пулеметов и взрывных устройств;

  • заговор с целью их применения против США.

В случае признания вины Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков заключения. Он отказался признавать обвинения. Суд обязал его предстать перед слушаниями 17 марта.

Почему США пошли на эскалацию

От «борьбы с наркотиками» к смене власти

Отношения между Вашингтоном и Каракасом резко ухудшились после того, как США начали применять вооруженные силы в Карибском море, уничтожая катера, которые, по версии американской стороны, использовались для перевозки наркотиков.

В дальнейшем Белый дом:

  • разрешил ЦРУ проводить секретные операции на территории Венесуэлы;

  • официально объявил руководство страны террористической организацией;

  • потребовал вернуть «ворованные нефть, землю и финансовые средства».

Каракас: цель США — нефть и ресурсы

Власти Венесуэлы считают, что истинной целью действий США является установление контроля над минеральными ресурсами и нефтяными запасами страны.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американская атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.

Международная реакция

Россия и ООН выступили с критикой

Россия выразила глубокую озабоченность происходящим, заявив о солидарности с народом Венесуэлы и поддержке ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали США освободить президента и его супругу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что США не соблюдали нормы международного права в ходе проведенной операции.

Итог

Передача десятков миллионов баррелей венесуэльской нефти США происходит на фоне:

  • военной операции,

  • фактической смены власти,

  • уголовного преследования действующего президента страны,

  • резкого международного осуждения.

Ситуация вокруг Венесуэлы приобретает глобальное геополитическое измерение, где энергетические ресурсы становятся ключевым элементом нового конфликта между государственным суверенитетом и силовым влиянием сверхдержав.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь