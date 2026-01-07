Не спешите менять устройство: что на самом деле замедляет ваш телефон

С течением времени многие владельцы смартфонов замечают, что их устройства начинают «подвисать», медленнее открывают приложения и дольше реагируют на команды. Причины такого замедления кроются как в аппаратной, так и в программной части устройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, сообщает Lada.kz.
Одним из ключевых факторов снижения производительности является износ внутренней флеш-памяти типа NAND, используемой для хранения данных.
«Каждый цикл записи и стирания информации постепенно изнашивает ячейки памяти. Со временем это увеличивает время отклика при обращении к файлам. Особенно заметно замедление, когда внутреннее хранилище заполнено более чем на 85%», — объяснил эксперт.
То есть чем активнее вы используете смартфон, скачиваете и удаляете файлы, тем быстрее снижается скорость его работы.
Современные мобильные операционные системы проектируются под более мощные устройства. Android и iOS постоянно обновляются, добавляя новые функции и улучшая безопасность, но на старом смартфоне это может стать проблемой.
«Новые версии ОС оптимизированы под современное «железо». На старых устройствах они требуют больше ресурсов — процессора и памяти, что заметно замедляет работу», — отметил Шутов.
Кроме того, сами системы создают множество фоновых процессов: службы уведомлений, машинное обучение, синхронизация данных. Каждое новое приложение добавляет десятки или сотни таких процессов, что со временем «тянет» устройство вниз.
Скорость работы смартфона напрямую зависит от того, как вы его используете. Частая установка и удаление приложений оставляет на устройстве временные файлы и остаточные записи, которые со временем замедляют систему.
Не меньшее влияние оказывает и зарядка. Использование неоригинальных кабелей и адаптеров может создавать неравномерную нагрузку на контроллер питания. Поскольку современные процессоры тесно связаны с системой питания, деградирующая батарея не всегда способна обеспечивать пиковую мощность.
«Чтобы избежать внезапных отключений, система может искусственно ограничивать производительность — известный эффект троттлинга», — пояснил эксперт.
Даже старый телефон можно держать «живым», если соблюдать простые правила ухода:
Оставляйте свободное место в памяти. Не менее 15% объема внутреннего хранилища помогут контроллеру NAND работать оптимально.
Регулярно чистите кэш. Один раз в месяц удаляйте временные файлы и кеш основных приложений.
Контролируйте фоновые процессы. В настройках разработчика отключайте автозапуск для приложений, которые не используются постоянно.
Используйте официальные обновления и аксессуары. Обновляйте систему только через проверенные каналы и заряжайте устройство оригинальными зарядными устройствами.
«Соблюдение этих правил поможет продлить период максимальной производительности, управлять автозапуском приложений и сохранять стабильность работы устройства», — заключил Шутов.
