Не спешите менять устройство: что на самом деле замедляет ваш телефон

С течением времени многие владельцы смартфонов замечают, что их устройства начинают «подвисать», медленнее открывают приложения и дольше реагируют на команды. Причины такого замедления кроются как в аппаратной, так и в программной части устройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, сообщает Lada.kz.

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

1. Деградация флеш-памяти NAND

Одним из ключевых факторов снижения производительности является износ внутренней флеш-памяти типа NAND, используемой для хранения данных.

«Каждый цикл записи и стирания информации постепенно изнашивает ячейки памяти. Со временем это увеличивает время отклика при обращении к файлам. Особенно заметно замедление, когда внутреннее хранилище заполнено более чем на 85%», — объяснил эксперт.

То есть чем активнее вы используете смартфон, скачиваете и удаляете файлы, тем быстрее снижается скорость его работы.

2. Новые версии Android и iOS требуют больше ресурсов

Современные мобильные операционные системы проектируются под более мощные устройства. Android и iOS постоянно обновляются, добавляя новые функции и улучшая безопасность, но на старом смартфоне это может стать проблемой.

«Новые версии ОС оптимизированы под современное «железо». На старых устройствах они требуют больше ресурсов — процессора и памяти, что заметно замедляет работу», — отметил Шутов.

Кроме того, сами системы создают множество фоновых процессов: службы уведомлений, машинное обучение, синхронизация данных. Каждое новое приложение добавляет десятки или сотни таких процессов, что со временем «тянет» устройство вниз.

3. Характер использования и «следы» приложений

Скорость работы смартфона напрямую зависит от того, как вы его используете. Частая установка и удаление приложений оставляет на устройстве временные файлы и остаточные записи, которые со временем замедляют систему.

Не меньшее влияние оказывает и зарядка. Использование неоригинальных кабелей и адаптеров может создавать неравномерную нагрузку на контроллер питания. Поскольку современные процессоры тесно связаны с системой питания, деградирующая батарея не всегда способна обеспечивать пиковую мощность.

«Чтобы избежать внезапных отключений, система может искусственно ограничивать производительность — известный эффект троттлинга», — пояснил эксперт.

4. Советы для сохранения скорости смартфона

Даже старый телефон можно держать «живым», если соблюдать простые правила ухода:

Оставляйте свободное место в памяти . Не менее 15% объема внутреннего хранилища помогут контроллеру NAND работать оптимально.

Регулярно чистите кэш . Один раз в месяц удаляйте временные файлы и кеш основных приложений.

Контролируйте фоновые процессы . В настройках разработчика отключайте автозапуск для приложений, которые не используются постоянно.

Используйте официальные обновления и аксессуары. Обновляйте систему только через проверенные каналы и заряжайте устройство оригинальными зарядными устройствами.