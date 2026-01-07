18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.01.2026, 07:25

Не спешите менять устройство: что на самом деле замедляет ваш телефон

Новости Мира 0 512

С течением времени многие владельцы смартфонов замечают, что их устройства начинают «подвисать», медленнее открывают приложения и дольше реагируют на команды. Причины такого замедления кроются как в аппаратной, так и в программной части устройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, сообщает Lada.kz. 

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

1. Деградация флеш-памяти NAND

Одним из ключевых факторов снижения производительности является износ внутренней флеш-памяти типа NAND, используемой для хранения данных.

«Каждый цикл записи и стирания информации постепенно изнашивает ячейки памяти. Со временем это увеличивает время отклика при обращении к файлам. Особенно заметно замедление, когда внутреннее хранилище заполнено более чем на 85%», — объяснил эксперт.

То есть чем активнее вы используете смартфон, скачиваете и удаляете файлы, тем быстрее снижается скорость его работы.

2. Новые версии Android и iOS требуют больше ресурсов

Современные мобильные операционные системы проектируются под более мощные устройства. Android и iOS постоянно обновляются, добавляя новые функции и улучшая безопасность, но на старом смартфоне это может стать проблемой.

«Новые версии ОС оптимизированы под современное «железо». На старых устройствах они требуют больше ресурсов — процессора и памяти, что заметно замедляет работу», — отметил Шутов.

Кроме того, сами системы создают множество фоновых процессов: службы уведомлений, машинное обучение, синхронизация данных. Каждое новое приложение добавляет десятки или сотни таких процессов, что со временем «тянет» устройство вниз.

3. Характер использования и «следы» приложений

Скорость работы смартфона напрямую зависит от того, как вы его используете. Частая установка и удаление приложений оставляет на устройстве временные файлы и остаточные записи, которые со временем замедляют систему.

Не меньшее влияние оказывает и зарядка. Использование неоригинальных кабелей и адаптеров может создавать неравномерную нагрузку на контроллер питания. Поскольку современные процессоры тесно связаны с системой питания, деградирующая батарея не всегда способна обеспечивать пиковую мощность.

«Чтобы избежать внезапных отключений, система может искусственно ограничивать производительность — известный эффект троттлинга», — пояснил эксперт.

4. Советы для сохранения скорости смартфона

Даже старый телефон можно держать «живым», если соблюдать простые правила ухода:

  • Оставляйте свободное место в памяти. Не менее 15% объема внутреннего хранилища помогут контроллеру NAND работать оптимально.

  • Регулярно чистите кэш. Один раз в месяц удаляйте временные файлы и кеш основных приложений.

  • Контролируйте фоновые процессы. В настройках разработчика отключайте автозапуск для приложений, которые не используются постоянно.

  • Используйте официальные обновления и аксессуары. Обновляйте систему только через проверенные каналы и заряжайте устройство оригинальными зарядными устройствами.

«Соблюдение этих правил поможет продлить период максимальной производительности, управлять автозапуском приложений и сохранять стабильность работы устройства», — заключил Шутов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь