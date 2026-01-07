18+
07.01.2026, 08:26

В Узбекистане мужчина из-за стресса проглотил десятки гвоздей и саморезов

Новости Мира 0 758

В Самарканде произошёл по-настоящему шокирующий случай, который оказался на грани трагедии. 29-летний мужчина, находясь в состоянии сильного стресса, проглотил десятки металлических предметов — гвоздей и саморезов. Его доставили в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с сильными болями в животе, где пришлось срочно проводить операцию, чтобы спасти жизнь пациента, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram/oblakouz
Фото: Telegram/oblakouz

Необычное поступление: человек против металла

По информации медиков, мужчина поступил в приёмное отделение с резкой болью в животе и признаками острого дискомфорта. Первичный осмотр и лабораторные анализы показали, что в желудочно-кишечном тракте находится большое количество острых металлических предметов, что представляло непосредственную угрозу жизни.

«Ситуация была критической — любое промедление могло привести к внутреннему кровотечению или перфорации органов», — отметил врач высшей категории Юлдош Кулиев.

Экстренная операция: извлечено около 200 граммов металла

Специалисты приняли решение о немедленной хирургической операции. Пациенту провели вмешательство методом лапаротомии и гастростомии. В ходе процедуры из брюшной полости мужчины удалось извлечь около 200 граммов металлических предметов, включая десятки гвоздей и саморезов.

Операция длилась примерно час, и, по словам врачей, прошла успешно. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, может свободно передвигаться и получает необходимый постоперационный уход.

Причина поступка: стресс и психологическое давление

По предварительным данным, мужчина находился под сильным эмоциональным стрессом. В состоянии психологического напряжения он не контролировал свои действия, что привело к такому опасному и необычному поступку.

Медики подчёркивают: стресс и психологическое давление могут провоцировать непредсказуемое и даже опасное поведение. Своевременное обращение за психологической или медицинской помощью помогает предотвратить такие ситуации.

Врачебный совет: заботьтесь о психическом здоровье

Специалисты рекомендуют не игнорировать тревожные сигналы организма и психики:

  • При длительном стрессе или тревоге важно обращаться к психологу или психотерапевту.

  • Не стоит пытаться самостоятельно справляться с эмоциональными перегрузками.

  • Экстренная медицинская помощь необходима при внезапных сильных болях или необычных поступках.

Самаркандский случай служит наглядным примером того, как стресс может привести к опасным последствиям, и одновременно подтверждает высокую квалификацию врачей, способных спасать жизни в экстремальных ситуациях.

