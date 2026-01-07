18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.01.2026, 08:52

Трамп требует от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай

Новости Мира 0 980

Администрация США официально уведомила временные власти Венесуэлы о ряде требований, выполнение которых необходимо для получения разрешения на увеличение добычи нефти. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на информированные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: iStock/Saulo Angelo
Фото: iStock/Saulo Angelo

Главные требования Вашингтона к Каракасу

По данным телеканала, от венесуэльских властей требуют:

  • Разорвать экономические связи с несколькими странами, включая Россию, Китай, Иран и Кубу.

  • «Выгнать» иностранных партнеров из страны, фактически прекращая их присутствие и влияние на экономику Венесуэлы.

  • Ограничить сотрудничество в нефтяной сфере исключительно с США, предоставляя американским компаниям приоритет при покупке тяжелой нефти.

Эти меры, по словам источников, являются условием для того, чтобы Венесуэла могла увеличить экспорт своих нефтяных запасов.

Возможность усиления давления на Венесуэлу

На закрытом брифинге для американских законодателей 5 января госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул:

  • Экспортные ограничения Венесуэлы создают угрозу финансовой стабильности страны.

  • Нефтяные танкеры Венесуэлы уже заполнены, а без продажи запасов нефти Каракас рискует оказаться на грани финансовой несостоятельности через несколько недель.

  • Давление на венесуэльское руководство может быть усилено в случае невыполнения требований США.

Таким образом, Вашингтон создаёт экономический рычаг влияния, мотивируя Венесуэлу выполнять свои условия.

Передача нефти США

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, которая в настоящее время подпадает под санкции. Это соглашение фактически обеспечивает США значительное увеличение поставок сырья и укрепляет их контроль над экспортом венесуэльской нефти.

Последствия для Венесуэлы

Эксперты предупреждают, что выполнение требований Вашингтона:

  • Существенно ограничит экономические связи Венесуэлы с традиционными партнёрами, включая Россию и Китай.

  • Может усилить зависимость страны от американских рынков.

  • Создаст внутреннее давление на венесуэльскую экономику и политическое руководство.

Вместе с тем, США получают прямой доступ к ресурсам Венесуэлы, что увеличивает их влияние на глобальный нефтяной рынок и ослабляет позиции конкурентов.

2
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Америкосы совсем обнаглели. Доколе они будут заниматься рэкетом? Пора уже всему миру объединиться против этого беспредела.
07.01.2026, 10:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь