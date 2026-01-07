Трамп требует от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай

Администрация США официально уведомила временные власти Венесуэлы о ряде требований, выполнение которых необходимо для получения разрешения на увеличение добычи нефти. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на информированные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: iStock/Saulo Angelo

Главные требования Вашингтона к Каракасу

По данным телеканала, от венесуэльских властей требуют:

Разорвать экономические связи с несколькими странами , включая Россию, Китай, Иран и Кубу.

«Выгнать» иностранных партнеров из страны, фактически прекращая их присутствие и влияние на экономику Венесуэлы.

Ограничить сотрудничество в нефтяной сфере исключительно с США, предоставляя американским компаниям приоритет при покупке тяжелой нефти.

Эти меры, по словам источников, являются условием для того, чтобы Венесуэла могла увеличить экспорт своих нефтяных запасов.

Возможность усиления давления на Венесуэлу

На закрытом брифинге для американских законодателей 5 января госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул:

Экспортные ограничения Венесуэлы создают угрозу финансовой стабильности страны.

Нефтяные танкеры Венесуэлы уже заполнены , а без продажи запасов нефти Каракас рискует оказаться на грани финансовой несостоятельности через несколько недель.

Давление на венесуэльское руководство может быть усилено в случае невыполнения требований США.

Таким образом, Вашингтон создаёт экономический рычаг влияния, мотивируя Венесуэлу выполнять свои условия.

Передача нефти США

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, которая в настоящее время подпадает под санкции. Это соглашение фактически обеспечивает США значительное увеличение поставок сырья и укрепляет их контроль над экспортом венесуэльской нефти.

Последствия для Венесуэлы

Эксперты предупреждают, что выполнение требований Вашингтона:

Существенно ограничит экономические связи Венесуэлы с традиционными партнёрами, включая Россию и Китай.

Может усилить зависимость страны от американских рынков.

Создаст внутреннее давление на венесуэльскую экономику и политическое руководство.

Вместе с тем, США получают прямой доступ к ресурсам Венесуэлы, что увеличивает их влияние на глобальный нефтяной рынок и ослабляет позиции конкурентов.