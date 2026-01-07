Человек, который обрушил разведку изнутри: в США умер самый известный предатель ЦРУ

В американской тюрьме скончался Олдрич Эймс — бывший сотрудник контрразведки Центрального разведывательного управления США, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Москвы. Как сообщают РИА Новости , Эймс умер 5 января 2026 года , находясь под стражей, передает Lada.kz.

© Фото : Public domain / FBI

Смерть за решеткой спустя три десятилетия

Таким образом завершилась история одного из самых громких и разрушительных предательств в истории американских спецслужб — дела, последствия которого ЦРУ ощущало еще многие годы после его разоблачения.

Карьера длиной в десятилетия

Олдрич Эймс проработал в Центральном разведывательном управлении более 30 лет. Значительную часть этого времени он занимал позиции, связанные с контрразведкой, включая направление, отвечавшее за Советский Союз, а затем и Россию.

Именно доступ к чувствительной информации сделал его сотрудничество с Москвой особенно опасным. По версии американского следствия, Эймс передавал секретные сведения на протяжении более девяти лет, оставаясь при этом в системе и пользуясь доверием руководства.

Шпионаж, который стоил слишком дорого

Деятельность Эймса стала для ЦРУ настоящей катастрофой. В результате утечек, которые ему вменяли, американская разведка фактически потеряла значительную часть своей агентурной сети в СССР. Ряд источников был раскрыт, а операции — сорваны.

Историки и бывшие сотрудники спецслужб позже называли дело Эймса одним из самых болезненных провалов американской разведки конца XX века, отмечая, что масштабы ущерба стали очевидны далеко не сразу.

Арест, суд и пожизненный приговор

Олдрич Эймс был арестован в 1994 году. В том же году федеральный суд США приговорил его к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Обвинения касались шпионажа в пользу СССР, а затем и России.

С момента вынесения приговора Эймс оставался в заключении, не выходя на свободу ни при каких обстоятельствах. Его имя на долгие годы стало символом предательства внутри разведывательного сообщества США.

Фигура, изменившая подход к безопасности

После разоблачения Эймса в ЦРУ были пересмотрены внутренние процедуры контроля, проверки сотрудников и финансового мониторинга. Его дело стало примером того, как один человек, находящийся «внутри системы», способен нанести урон стратегического масштаба.

Даже спустя десятилетия имя Олдрича Эймса упоминается в учебных материалах и аналитических обзорах как предостережение — о цене утраты доверия и слабых местах в самых закрытых структурах.

Конец истории, но не уроков

Смерть Олдрича Эймса в тюрьме поставила формальную точку в его биографии, однако сама история остается частью разведывательного наследия холодной войны и постсоветского периода. Для США это — один из самых болезненных эпизодов в истории ЦРУ, для мировых спецслужб — напоминание о том, что главная угроза иногда скрывается не снаружи, а внутри.