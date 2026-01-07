«Считает себя Людовиком XIV»: Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Евродепутат и сопредседатель немецкой партии Bürgerrechtliche und Sozialistische Wählergemeinschaft (BSW) Фабио Де Мази инициировал судебное разбирательство против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Депутат требует раскрыть информацию о ее контактах с оборонными компаниями, сообщает агентство DPA, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Де Мази ссылается на право Европарламента получать сведения, необходимые для контроля над деятельностью Еврокомиссии. По его словам, фон дер Ляйен:
Не предоставила полные сведения о встречах и переписке с оборонными концернами;
Нарушила обязательство отвечать на запросы ЕП в установленный срок.
Депутат критически отметил:
«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», намекая на абсолютный стиль власти французского короля, при котором решения принимались без контроля со стороны парламента или общества.
Март 2025 года: Де Мази направил запрос к фон дер Ляйен с требованием раскрыть все контакты с производителями оружия, начиная с середины 2024 года.
Октябрь 2025 года: глава Еврокомиссии предоставила ответ, который, по мнению депутата, был не только запоздалым, но и крайне общим, не раскрывая деталей и конкретных встреч.
Эта задержка и неполнота информации и стали основанием для подачи судебного иска.
Это далеко не первый случай, когда Урсула фон дер Ляйен сталкивается с юридическими претензиями со стороны членов Европарламента.
Сентябрь 2025 года: румынский евродепутат Георге Пиперей подал иск против председателя Еврокомиссии.
Пиперей инициировал вотум недоверия фон дер Ляйен и обвинил ее в клевете, после того как она якобы намекнула, что он исполнял приказы из России.
Он требовал личных извинений от главы Еврокомиссии.
Таким образом, стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен и ее взаимодействие с парламентариями в последние годы вызывает острую критику и юридические споры в Европарламенте.
Эксперты отмечают, что конфликты между главой Еврокомиссии и отдельными евродепутатами демонстрируют:
Сложности парламентского контроля над исполнительной властью в ЕС;
Растущую критику прозрачности и взаимодействия с оборонным сектором;
Возможное усиление политической фрагментации внутри Европарламента, особенно на фоне международных вопросов безопасности.
Иск Де Мази может стать прецедентом для других депутатов, стремящихся получить более детальную информацию о контактах руководителей Еврокомиссии с оборонными компаниями.
Комментарии0 комментарий(ев)