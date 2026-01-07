18+
07.01.2026, 12:52

«Считает себя Людовиком XIV»: Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Новости Мира 0 1 310

Евродепутат и сопредседатель немецкой партии Bürgerrechtliche und Sozialistische Wählergemeinschaft (BSW) Фабио Де Мази инициировал судебное разбирательство против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Депутат требует раскрыть информацию о ее контактах с оборонными компаниями, сообщает агентство DPA, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Контекст и суть иска

Де Мази ссылается на право Европарламента получать сведения, необходимые для контроля над деятельностью Еврокомиссии. По его словам, фон дер Ляйен:

  • Не предоставила полные сведения о встречах и переписке с оборонными концернами;

  • Нарушила обязательство отвечать на запросы ЕП в установленный срок.

Депутат критически отметил:

«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», намекая на абсолютный стиль власти французского короля, при котором решения принимались без контроля со стороны парламента или общества.

История запроса и задержка в ответе

  • Март 2025 года: Де Мази направил запрос к фон дер Ляйен с требованием раскрыть все контакты с производителями оружия, начиная с середины 2024 года.

  • Октябрь 2025 года: глава Еврокомиссии предоставила ответ, который, по мнению депутата, был не только запоздалым, но и крайне общим, не раскрывая деталей и конкретных встреч.

Эта задержка и неполнота информации и стали основанием для подачи судебного иска.

Фон дер Ляйен под давлением евродепутатов

Это далеко не первый случай, когда Урсула фон дер Ляйен сталкивается с юридическими претензиями со стороны членов Европарламента.

  • Сентябрь 2025 года: румынский евродепутат Георге Пиперей подал иск против председателя Еврокомиссии.

  • Пиперей инициировал вотум недоверия фон дер Ляйен и обвинил ее в клевете, после того как она якобы намекнула, что он исполнял приказы из России.

  • Он требовал личных извинений от главы Еврокомиссии.

Таким образом, стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен и ее взаимодействие с парламентариями в последние годы вызывает острую критику и юридические споры в Европарламенте.

Аналитическая справка

Эксперты отмечают, что конфликты между главой Еврокомиссии и отдельными евродепутатами демонстрируют:

  • Сложности парламентского контроля над исполнительной властью в ЕС;

  • Растущую критику прозрачности и взаимодействия с оборонным сектором;

  • Возможное усиление политической фрагментации внутри Европарламента, особенно на фоне международных вопросов безопасности.

Иск Де Мази может стать прецедентом для других депутатов, стремящихся получить более детальную информацию о контактах руководителей Еврокомиссии с оборонными компаниями.

