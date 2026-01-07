18+
07.01.2026, 14:38

Сколько воды на самом деле нужно пить: ученые назвали реальные цифры

Новости Мира 0 936

Правильное потребление воды — один из важных, но часто недооцениваемых факторов в процессе снижения веса. Врач-эндокринолог, руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса» КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала «Газете.Ru», как вода влияет на метаболизм и контроль аппетита, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

1. Вода ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир

По словам Юлии Атамановой, вода выполняет несколько ключевых функций в организме, связанных с похудением:

  • Расщепление жиров: процесс липолиза замедляется при обезвоживании. Достаточное количество жидкости поддерживает нормальный уровень метаболизма и помогает организму эффективнее использовать жировые запасы.

  • Ускорение обмена веществ: исследования показывают, что употребление 2 литров воды в день способно увеличить расход энергии примерно на 100 килокалорий.

  • Контроль порций: люди, которые выпивают два стакана воды перед едой, съедают примерно на 22% меньше, чем те, кто этого не делает.

  • Различение голода и жажды: иногда сигнал организма о жажде воспринимается как чувство голода. Регулярное употребление воды помогает избежать лишних перекусов.

Таким образом, вода играет роль не только «утоляющей жажду», но и регулирующей метаболизм и аппетит.

2. Замена калорийных напитков на воду

Еще одним важным аспектом является замена сладких напитков на чистую воду:

  • Вода не содержит калорий, поэтому ее употребление вместо соков, газировок или сладких чая и кофе позволяет сократить дневное потребление калорий.

  • Горячие напитки, даже без сахара и молока, иногда стимулируют желание перекусить. Долгие привычки пить чай с чем-то сладким формируют условные рефлексы, от которых сложно отказаться.

Таким образом, простая замена напитков на воду может существенно повлиять на вес при регулярном соблюдении.

3. Как понять, что вы пьете достаточно воды

Эксперт выделяет несколько простых способов контроля водного баланса:

  • Цвет мочи: оптимальный показатель — полупрозрачная жидкость с легким желтым оттенком. Если моча темная и концентрированная — жидкости в организме недостаточно.

  • Напоминания о питье: чтобы не забывать о воде, лучше носить с собой бутылку и регулярно пить в течение дня.

Эти меры помогают поддерживать гидратацию, ускорять обмен веществ и контролировать аппетит.

4. Рекомендации врача

  • Пейте чистую воду регулярно, не дожидаясь сильной жажды.

  • Употребляйте воду перед едой, чтобы снизить объем порции.

  • Заменяйте калорийные напитки на воду для снижения суточного калоража.

  • Следите за цветом мочи и корректируйте количество жидкости по необходимости.

По словам Атамановой, соблюдение этих простых правил способствует более эффективному похудению и поддержанию здоровья в целом.

