18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.01.2026, 09:05

Девушка едва не погибла, пытаясь на спор проглотить целый мандарин

Новости Мира 0 497

В Москве 20-летняя девушка оказалась на грани удушья после рискованного эксперимента за праздничным столом. Инцидент произошёл в ночь на Новый год и вызвал настоящий переполох среди её друзей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: gettyimages.ru
Фото: gettyimages.ru

Опасный спор за праздничным столом

По словам очевидцев, компания друзей в состоянии алкогольного опьянения предложила девушке выполнить необычный челлендж: проглотить целый мандарин. Арина Гришина, именем которой подписан материал, приняла вызов. Однако попытка закончилась трагикомично: фрукт застрял в горле, вызвав резкое удушье.

Друзья вмешались, но цена оказалась высокой

В панике друзья начали помогать пострадавшей, применив давление на грудную клетку, чтобы вытолкнуть мандарин. Девушке удалось освободиться, однако в результате резкого воздействия она получила перелом ребра.

Срочная госпитализация и диагноз

После происшествия девушку немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё острое удушье и перелом ребра. На данный момент пациентка находится на этапе восстановления и постепенно приходит в себя после опасного новогоднего эксперимента.

Выводы и предостережения

Этот случай стал наглядным примером того, что даже на первый взгляд безобидные «спорные челленджи» могут обернуться серьёзной травмой или угрозой для жизни. Медики настоятельно рекомендуют не повторять подобные действия, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь