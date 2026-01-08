Девушка едва не погибла, пытаясь на спор проглотить целый мандарин

В Москве 20-летняя девушка оказалась на грани удушья после рискованного эксперимента за праздничным столом. Инцидент произошёл в ночь на Новый год и вызвал настоящий переполох среди её друзей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: gettyimages.ru

Опасный спор за праздничным столом

По словам очевидцев, компания друзей в состоянии алкогольного опьянения предложила девушке выполнить необычный челлендж: проглотить целый мандарин. Арина Гришина, именем которой подписан материал, приняла вызов. Однако попытка закончилась трагикомично: фрукт застрял в горле, вызвав резкое удушье.

Друзья вмешались, но цена оказалась высокой

В панике друзья начали помогать пострадавшей, применив давление на грудную клетку, чтобы вытолкнуть мандарин. Девушке удалось освободиться, однако в результате резкого воздействия она получила перелом ребра.

Срочная госпитализация и диагноз

После происшествия девушку немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё острое удушье и перелом ребра. На данный момент пациентка находится на этапе восстановления и постепенно приходит в себя после опасного новогоднего эксперимента.

Выводы и предостережения

Этот случай стал наглядным примером того, что даже на первый взгляд безобидные «спорные челленджи» могут обернуться серьёзной травмой или угрозой для жизни. Медики настоятельно рекомендуют не повторять подобные действия, особенно в состоянии алкогольного опьянения.