Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что захваченный Соединёнными Штатами танкер «Маринера» на самом деле притворялся российским судном. В интервью Fox News Вэнс отметил, что судно использовало российскую идентичность, чтобы обходить американские санкции на перевозку нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Hakon Rimmereid/Reuters

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер, выданный за российский, чтобы обойти наши ограничения», — подчеркнул Вэнс.

Захват танкера в Северной Атлантике

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1, известного также как «Маринера». Танкер был арестован под российским флагом в Северной Атлантике силами береговой охраны США. Операцию проводил катер USCGC Munro, который отслеживал судно, прежде чем оно приблизилось к 200–300 километрам к югу от побережья Исландии.

На момент захвата танкер следовал в сторону Мурманска, одного из ключевых портов России в Баренцевом море.

Обвинения в нарушении санкций

США предъявили «Маринере» обвинения в нарушении санкций, связанных с транспортировкой нефти из Венесуэлы. По информации американских властей, подобные действия направлены на обход введённых Соединёнными Штатами ограничений, что делает судно объектом уголовного преследования.

Помимо «Маринеры», американские военные также задержали танкер Sophia, который находился в Карибском море.

Обвинения экипажа

Позднее глава Министерства юстиции США Пэм Бонди заявила, что власти намерены предъявить обвинения членам экипажа задержанного танкера в Северной Атлантике. Речь идёт о судне под российским флагом «Маринера», которое, по версии американских властей, использовалось для обхода санкций и незаконной перевозки нефти.