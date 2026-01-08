18+
08.01.2026, 15:57

Wildberries назвал самую дорогую покупку в 2025 году

Новости Мира 0 648

В 2025 году маркетплейс Wildberries удивил публику необычными и рекордными покупками. Самой дорогой сделкой на платформе стала квартира стоимостью 11 млн рублей, приобретённая в Москве. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные самой компании, передает Lada.kz. 

Фото: hi-tech.mail.ru
Фото: hi-tech.mail.ru

Новостройки на маркетплейсе: квартиры теперь в топе

Квартира была куплена через раздел «Новостройки», который Wildberries запустил летом 2025 года. Новый раздел позволил пользователям платформы приобретать недвижимость напрямую через приложение.

По словам представителей компании, запуск раздела «Новостройки» открыл маркетплейс для совершенно нового сегмента покупателей, готовых тратить на жильё миллионы рублей, не выходя из дома.

Автомобили и техника: самые дорогие модели

Пользователи Wildberries также активно покупали автомобили, и некоторые модели вошли в топ дорогих приобретений:

  • Changan UNI-K в комплектации Tech — почти 4,3 млн рублей;

  • Changan CS954,25 млн рублей.

Помимо автомобилей, в список дорогих покупок вошли:

  • Квадроцикл для взрослых1,2 млн рублей;

  • Процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM;

  • 3D-сканер — почти 1 млн рублей.

Роскошь и техника: от шуб до погрузчиков

Wildberries в 2025 году фиксировал и другие крупные покупки:

  • Норковая шуба — около 800 тыс. рублей;

  • Колёсный погрузчик с бортовым поворотом799 тыс. рублей;

  • Лодочный мотор750 тыс. рублей.

Таким образом, маркетплейс продемонстрировал широкий ассортимент дорогих товаров: от предметов роскоши до профессиональной техники.

Новая платформа «Экспресс»: товары за считанные часы

В декабре 2025 года Wildberries совместно с компанией Russ запустили тестовую платформу «Экспресс». Это отдельная витрина внутри приложения, где пользователи могут заказывать товары с доставкой от одного до четырёх часов.

Платформа ориентирована на товары с срочным спросом, включая:

  • продукты питания и готовую еду;

  • аптечные товары;

  • живые цветы.

Для персонализации витрины пользователю необходимо указать адрес доставки, после чего приложение покажет доступные товары и продавцов в выбранной локации.

Вывод

2025 год показал, что Wildberries перестал быть просто платформой для одежды и бытовой техники. Теперь маркетплейс охватывает сегменты недвижимости, автомобилей, техники и товаров роскоши, делая процесс покупки максимально удобным и быстрым для пользователей.

