Фальшивые справки — уголовное наказание: в России ужесточают правила для мигрантов

В России готовится новый пакет законодательных инициатив, который может существенно изменить условия пребывания иностранных граждан в стране. Речь идет об усилении миграционного контроля и, прежде всего, о пересмотре порядка прохождения медицинского освидетельствования для мигрантов. С соответствующим заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: ru.freepik.com

Сроки медосмотра планируют сократить в три раза

Одной из ключевых инициатив станет радикальное сокращение сроков прохождения медицинского обследования для иностранных граждан. Если сейчас мигрантам предоставляется до трех месяцев на прохождение всех необходимых процедур, то в будущем этот период могут уменьшить всего до одного месяца.

По мнению законодателей, длительные сроки создают риски для системы общественного здравоохранения, поскольку человек может находиться в стране без подтверждения отсутствия опасных заболеваний.

Больницы обяжут оперативно передавать данные силовикам

Еще одно важное предложение касается обмена информацией между медицинскими учреждениями и государственными органами. Планируется закрепить обязанность клиник и медцентров незамедлительно передавать сведения в МВД и Роспотребнадзор, особенно в случаях выявления инфекционных и социально значимых заболеваний.

Власти считают, что такой механизм позволит:

быстрее реагировать на потенциальные угрозы;

оперативно принимать решения о депортации;

предотвращать распространение опасных инфекций.

Ответственность за уклонение от осмотра станет жестче

Отдельный блок инициатив посвящен усилению ответственности самих мигрантов. Парламентарии предлагают ввести административные санкции за уклонение от обязательного медицинского осмотра. Кроме того, планируется ужесточить уголовное наказание за подделку справок и других документов, подтверждающих отсутствие заболеваний.

По словам Вячеслава Володина, подобные меры должны поставить точку в практике использования фиктивных медицинских заключений.

Власти объяснили цель предлагаемых изменений

Комментируя подготовку законопроектов, спикер Госдумы подчеркнул, что все предлагаемые изменения направлены исключительно на защиту здоровья граждан и повышение уровня безопасности в стране. По его словам, миграционная политика должна учитывать не только экономические интересы, но и санитарно-эпидемиологические риски.

Миграционное законодательство в России ужесточают по всем направлениям

Инициативы по медосмотрам — лишь часть более широкой реформы миграционного законодательства. Ранее сообщалось о подготовке законопроекта, согласно которому трудовые патенты не будут продлеваться или выдаваться иностранным гражданам, имеющим неисполненные судебные решения о взыскании долгов.

Власти рассчитывают, что такой подход станет дополнительным стимулом для мигрантов своевременно погашать задолженности и соблюдать требования российского законодательства.

Таким образом, курс на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан в России становится все более очевидным и системным.