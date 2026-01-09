Обратите внимание на свой почерк: назван один из ранних признаков Альцгеймера

Альцгеймер — одно из самых загадочных и коварных заболеваний мозга. Несмотря на достижения современной медицины, эта болезнь пока остаётся неизлечимой. Даже в лучших клиниках мира врачи могут лишь замедлить её прогресс, но полностью остановить процесс пока невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Важность ранней диагностики

Эффективность любых мер напрямую зависит от того, насколько рано удалось выявить болезнь. К сожалению, ранние стадии Альцгеймера часто протекают почти незаметно: человек может продолжать вести привычную жизнь, пока патологические изменения в мозге не станут слишком серьёзными.

Подпись как индикатор

Тем не менее, тело умеет подавать сигналы о начинающихся сбоях когнитивных функций. Одним из первых тревожных признаков специалисты называют внезапное изменение почерка.

Врач-невролог Александра Алехина в интервью «МедикФоруму» отметила, что это может быть первым заметным сигналом болезни. «Почерк становится шатким из-за потери мышечного контроля, спутанности сознания и забывчивости», — пояснила она.

Сопутствующие признаки

После изменения почерка могут появляться и другие симптомы:

трудности с правописанием и орфографические ошибки;

неразборчивость текста и постепенное ухудшение формы букв;

затруднения в последовательном изложении мыслей на письме.

Эти изменения развиваются постепенно, поэтому на ранней стадии их может заметить только внимательный человек или специалист.

Почему это важно

Обнаружение таких ранних сигналов даёт шанс вовремя обратиться к врачу и начать меры по замедлению прогрессирования болезни. Специалисты рекомендуют следить за любыми внезапными изменениями почерка, особенно если они сопровождаются забывчивостью или трудностями в письме.