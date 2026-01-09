18+
09.01.2026, 08:13

Обратите внимание на свой почерк: назван один из ранних признаков Альцгеймера

Новости Мира 0 444

Альцгеймер — одно из самых загадочных и коварных заболеваний мозга. Несмотря на достижения современной медицины, эта болезнь пока остаётся неизлечимой. Даже в лучших клиниках мира врачи могут лишь замедлить её прогресс, но полностью остановить процесс пока невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Важность ранней диагностики

Эффективность любых мер напрямую зависит от того, насколько рано удалось выявить болезнь. К сожалению, ранние стадии Альцгеймера часто протекают почти незаметно: человек может продолжать вести привычную жизнь, пока патологические изменения в мозге не станут слишком серьёзными.

Подпись как индикатор

Тем не менее, тело умеет подавать сигналы о начинающихся сбоях когнитивных функций. Одним из первых тревожных признаков специалисты называют внезапное изменение почерка.

Врач-невролог Александра Алехина в интервью «МедикФоруму» отметила, что это может быть первым заметным сигналом болезни. «Почерк становится шатким из-за потери мышечного контроля, спутанности сознания и забывчивости», — пояснила она.

Сопутствующие признаки

После изменения почерка могут появляться и другие симптомы:

  • трудности с правописанием и орфографические ошибки;

  • неразборчивость текста и постепенное ухудшение формы букв;

  • затруднения в последовательном изложении мыслей на письме.

Эти изменения развиваются постепенно, поэтому на ранней стадии их может заметить только внимательный человек или специалист.

Почему это важно

Обнаружение таких ранних сигналов даёт шанс вовремя обратиться к врачу и начать меры по замедлению прогрессирования болезни. Специалисты рекомендуют следить за любыми внезапными изменениями почерка, особенно если они сопровождаются забывчивостью или трудностями в письме.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь