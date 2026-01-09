18+
09.01.2026, 08:39

В Японии кошка стала начальником железнодорожной станции

Новости Мира 0 385

В японской префектуре Вакаяма произошёл необычный случай: трехцветная пятнистая кошка по имени Йонтама была официально назначена начальником железнодорожной станции Киши. Церемония вступления в должность прошла 7 января, на ней кошке повесили на ошейник специальный медальон, подтверждающий её новый статус, сообщает Lada.kz со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Кошки на службе железной дороги

Железнодорожная ветка Кисигава, расположенная в префектуре Вакаяма, давно известна своим «кошачьим персоналом». С 2007 года на этой линии начали официально назначать кошек на различные должности — от символических «станционных смотрителей» до начальников станций. Такой нестандартный подход не только поднял настроение пассажиров, но и помог восстановить небольшую, ранее стремительно разрушающуюся железнодорожную ветку, превратив её в популярный туристический объект.

Йонтама и традиция «кошачьих начальников»

Йонтама — уже четвертая кошка, получившая должность на линии Кисигава. Первая кошка, Тама, положила начало этой традиции, а последующие преемники получили имена, созвучные с её именем:

  • Йонтама — четвертая по счёту, недавно назначенная начальником станции;

  • Готама — пятая, уже «работает» на линии;

  • Рокутама — шестая, пока считается кандидатом на руководящую должность, поскольку ещё не завершила «обучение».

По словам главы линии электропоездов префектуры Вакаяма, Мицунобу Кодзимы, Рокутама пока не получила полноценного статуса начальника станции, так как она находится в процессе адаптации и освоения всех «обязанностей», предусмотренных для кошачьих сотрудников.

Символика и привлечение туристов

Назначение кошек на должности в железнодорожной отрасли Японии стало не только символическим, но и экономически эффективным шагом. Появление пушистого начальника привлекает туристов и фотографов со всей страны, увеличивает интерес к железнодорожной линии и поддерживает уникальный имидж региона. Кошки, занимающие руководящие позиции, не только украшают станции, но и создают особую атмосферу дружелюбия и уюта для пассажиров.

4
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

