16 государств мира, где пожилые граждане не получают пенсии и должны рассчитывать на себя

Пенсионная система в разных странах мира устроена очень по-разному. Если в России она нередко становится предметом критики, то есть государства, где выплаты пожилым людям практически отсутствуют, и местным жителям приходится полностью полагаться на собственные силы. Об этом рассказала Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Финансы Mail.
Эксперт отмечает, что хотя формально пенсионные программы существуют почти во всех странах, многие категории граждан не подпадают под их действие. Рассмотрим, как обстоят дела в 16 странах, где государство почти не поддерживает пожилых людей.
В Китае сложилась система, при которой пенсия доступна лишь ограниченной группе граждан — государственным служащим и работникам крупных городских предприятий. Около 20% населения остаются без пенсионных выплат.
Особую категорию составляют сельские жители: из-за системы регистрации (хукоу) они не могут легально работать в городах и участвовать в системе социального страхования.
Пенсионный возраст в Китае традиционно один из самых низких в мире, но с 2025 года власти начали его постепенное повышение, чтобы справиться со старением населения и нехваткой рабочих рук.
Во Вьетнаме пенсии получают исключительно государственные служащие, городские жители и рабочие промышленных предприятий.
На Филиппинах пенсионная система столкнулась с серьезными трудностями: государство не всегда может своевременно выплачивать пособия. По словам Тулупниковой, дефицит средств был настолько серьезным, что президент страны даже продал личную яхту, чтобы финансировать выплаты.
В Индии нет общей «пенсии по старости». Пособия получают только госслужащие — это всего 12% населения. Основная забота о пожилых людях ложится на семьи и религиозные фонды. Жителям страны приходится самим откладывать деньги на старость, иначе им грозит бедность. Основная причина — высокая плотность населения и ограниченные возможности государственного бюджета.
В этих странах выплаты по старости получают только государственные служащие и работники стратегических отраслей, например нефтяной. Остальные пожилые люди остаются без поддержки, и их содержат дети и родственники.
Пакистан с населением более 220 миллионов человек не способен обеспечить пенсии всем гражданам. Страна занимает 147 место в мире по ВВП на душу населения, что ограничивает возможности бюджета.
Афганистан — одна из наименее благоприятных стран для пожилых людей. Социальных пособий здесь нет, а средняя продолжительность жизни составляет около 45 лет.
В Танзании и Гондурасе пожилым людям приходится трудиться всю жизнь.
В Танзании пенсионной системы нет вообще, а средняя ожидаемая продолжительность жизни — 52,9 года.
В Гондурасе пенсии формально есть для всех, кто дожил до 60 лет, но доживают до этого возраста немногие, поэтому реально выплаты получают лишь 4% граждан.
Военные и полицейские в обеих странах могут рассчитывать на государственные пособия.
В Таиланде пенсии положены только тем, кто проработал на государство более 15 лет. Размер выплат составляет около 500 долларов. Большая часть населения работает неофициально и не имеет права на пенсию.
Пенсии в Гамбии доступны сотрудникам бюджетных организаций и коммерческих компаний с госучастием. Частично выплаты получают работники городских предприятий, но сельские жители и нелегально трудящиеся остаются без поддержки. В итоге только около 20% граждан включены в пенсионную систему.
В Гане государственные фонды охватывают сотрудников частного и государственного сектора, торговцев, фермеров, военных и некоторых чиновников. Реально пенсии получают лишь 10% работающих, а остальные должны рассчитывать на себя. Основные проблемы: высокий процент занятых в теневом секторе и постоянное обесценение национальной валюты — ганского седи.
В Кении пенсии получают около 15% граждан. Основная проблема — высокий уровень заболеваемости ВИЧ. Пенсионный возраст составляет 55 лет (в будущем планируется повышение), но многие до него не доживают.
Нигер имеет формальную пенсионную систему, но выплаты получают всего 3% населения. Средняя продолжительность жизни — 52 года, а только около 5% жителей работают легально. Преступность и теневая экономика делают государственные пособия недоступными для большинства граждан.
В Ботсване пенсия формально предусмотрена из бюджета и через работодателей, но бизнес часто избегает уплаты социальных налогов. 84% сотрудников частных компаний могут рассчитывать лишь на минимальные выплаты в размере 220 пул (около 1400 рублей).
Главная проблема — минимальный пенсионный возраст превышает среднюю продолжительность жизни, поэтому до пенсии доходят единицы.
В Суринаме выплаты получают лишь небольшой круг людей — в основном госслужащие и военные. Остальные жители страны остаются без какой-либо государственной поддержки в старости.
Во многих странах пенсионная система охватывает лишь узкие категории граждан: госслужащих, работников крупных предприятий, военных и полицейских. Основная масса населения должна рассчитывать на собственные сбережения, поддержку семьи или религиозные и благотворительные фонды. Старость в таких странах часто превращается в борьбу за выживание, а государство предоставляет минимальную или вовсе никакую помощь.
Комментарии1 комментарий(ев)