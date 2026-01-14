16 государств мира, где пожилые граждане не получают пенсии и должны рассчитывать на себя

Пенсионная система в разных странах мира устроена очень по-разному. Если в России она нередко становится предметом критики, то есть государства, где выплаты пожилым людям практически отсутствуют, и местным жителям приходится полностью полагаться на собственные силы. Об этом рассказала Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Финансы Mail .

Эксперт отмечает, что хотя формально пенсионные программы существуют почти во всех странах, многие категории граждан не подпадают под их действие. Рассмотрим, как обстоят дела в 16 странах, где государство почти не поддерживает пожилых людей.

Китай: пенсии только для городских работников и госслужащих

В Китае сложилась система, при которой пенсия доступна лишь ограниченной группе граждан — государственным служащим и работникам крупных городских предприятий. Около 20% населения остаются без пенсионных выплат.

Особую категорию составляют сельские жители: из-за системы регистрации (хукоу) они не могут легально работать в городах и участвовать в системе социального страхования.

Пенсионный возраст в Китае традиционно один из самых низких в мире, но с 2025 года власти начали его постепенное повышение, чтобы справиться со старением населения и нехваткой рабочих рук.

Вьетнам и Филиппины: пенсия только для госслужащих

Во Вьетнаме пенсии получают исключительно государственные служащие, городские жители и рабочие промышленных предприятий.

На Филиппинах пенсионная система столкнулась с серьезными трудностями: государство не всегда может своевременно выплачивать пособия. По словам Тулупниковой, дефицит средств был настолько серьезным, что президент страны даже продал личную яхту, чтобы финансировать выплаты.

Индия: старость на плечах семьи

В Индии нет общей «пенсии по старости». Пособия получают только госслужащие — это всего 12% населения. Основная забота о пожилых людях ложится на семьи и религиозные фонды. Жителям страны приходится самим откладывать деньги на старость, иначе им грозит бедность. Основная причина — высокая плотность населения и ограниченные возможности государственного бюджета.

Ирак и Пакистан: пенсия лишь для избранных

В этих странах выплаты по старости получают только государственные служащие и работники стратегических отраслей, например нефтяной. Остальные пожилые люди остаются без поддержки, и их содержат дети и родственники.

Пакистан с населением более 220 миллионов человек не способен обеспечить пенсии всем гражданам. Страна занимает 147 место в мире по ВВП на душу населения, что ограничивает возможности бюджета.

Афганистан: нет ни пенсий, ни долгой жизни

Афганистан — одна из наименее благоприятных стран для пожилых людей. Социальных пособий здесь нет, а средняя продолжительность жизни составляет около 45 лет.

Танзания и Гондурас: работать до конца

В Танзании и Гондурасе пожилым людям приходится трудиться всю жизнь.

В Танзании пенсионной системы нет вообще, а средняя ожидаемая продолжительность жизни — 52,9 года.

В Гондурасе пенсии формально есть для всех, кто дожил до 60 лет, но доживают до этого возраста немногие, поэтому реально выплаты получают лишь 4% граждан.

Военные и полицейские в обеих странах могут рассчитывать на государственные пособия.

Таиланд: выплаты только госслужащим

В Таиланде пенсии положены только тем, кто проработал на государство более 15 лет. Размер выплат составляет около 500 долларов. Большая часть населения работает неофициально и не имеет права на пенсию.

Гамбия: только для работников госструктур

Пенсии в Гамбии доступны сотрудникам бюджетных организаций и коммерческих компаний с госучастием. Частично выплаты получают работники городских предприятий, но сельские жители и нелегально трудящиеся остаются без поддержки. В итоге только около 20% граждан включены в пенсионную систему.

Гана: высокая доля теневой экономики

В Гане государственные фонды охватывают сотрудников частного и государственного сектора, торговцев, фермеров, военных и некоторых чиновников. Реально пенсии получают лишь 10% работающих, а остальные должны рассчитывать на себя. Основные проблемы: высокий процент занятых в теневом секторе и постоянное обесценение национальной валюты — ганского седи.

Кения: болезнь сокращает пенсионеров

В Кении пенсии получают около 15% граждан. Основная проблема — высокий уровень заболеваемости ВИЧ. Пенсионный возраст составляет 55 лет (в будущем планируется повышение), но многие до него не доживают.

Нигер: формально есть, но фактически нет

Нигер имеет формальную пенсионную систему, но выплаты получают всего 3% населения. Средняя продолжительность жизни — 52 года, а только около 5% жителей работают легально. Преступность и теневая экономика делают государственные пособия недоступными для большинства граждан.

Ботсвана: минимальные выплаты и низкая продолжительность жизни

В Ботсване пенсия формально предусмотрена из бюджета и через работодателей, но бизнес часто избегает уплаты социальных налогов. 84% сотрудников частных компаний могут рассчитывать лишь на минимальные выплаты в размере 220 пул (около 1400 рублей).

Главная проблема — минимальный пенсионный возраст превышает среднюю продолжительность жизни, поэтому до пенсии доходят единицы.

Суринам: пенсия лишь для узкой группы

В Суринаме выплаты получают лишь небольшой круг людей — в основном госслужащие и военные. Остальные жители страны остаются без какой-либо государственной поддержки в старости.

Вывод

Во многих странах пенсионная система охватывает лишь узкие категории граждан: госслужащих, работников крупных предприятий, военных и полицейских. Основная масса населения должна рассчитывать на собственные сбережения, поддержку семьи или религиозные и благотворительные фонды. Старость в таких странах часто превращается в борьбу за выживание, а государство предоставляет минимальную или вовсе никакую помощь.