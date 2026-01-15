В Москве найден мертвым бывший замглавы Минтруда Алексей Скляр

Бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр был обнаружен мертвым в своем частном доме в Москве. Об этом сообщили Life.ru и Telegram-канал SHOT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Обстоятельства трагедии

По данным источников SHOT, тело Скляра было найдено в доме, расположенном в поселении Филимонковское, недалеко от Москвы. Дверь дома оказалась открытой, а сам экс-чиновник находился у входа. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые констатировали факт смерти. В настоящее время следственные органы ведут проверку, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Официальная информация о причине смерти пока не поступала, а представители правоохранительных органов воздерживаются от комментариев.

Сообщения перед смертью

Источники указывают, что незадолго до трагедии Алексей Скляр разослал своим знакомым несколько сообщений, в которых якобы упоминал ответственность за произошедшее на свою супругу. Данная информация пока не получила официального подтверждения и требует дополнительной проверки. Тем не менее эти сообщения уже привлекли внимание СМИ и вызвали бурное обсуждение среди коллег и знакомых Скляра.

Профессиональная биография

Алексей Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 года. В его обязанности входило курирование направлений, связанных с развитием информационных систем, цифровизацией государственных услуг и совершенствованием электронного взаимодействия между гражданами и государственными структурами. В 2022 году Скляр был освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, завершив тем самым один из самых заметных этапов своей карьеры в федеральном правительстве.

Реакция и дальнейшие действия

Смерть высокопоставленного чиновника стала неожиданной новостью для многих коллег и представителей профессионального сообщества. Следственные органы продолжают работать на месте происшествия, изучая возможные причины трагедии и собирая необходимые доказательства. На данный момент официальной версии событий нет, однако внимание СМИ и общественности к этому делу остается крайне высоким, учитывая статус Скляра и его активное участие в развитии системы государственных услуг в России.