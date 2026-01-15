18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 15:08

В Москве найден мертвым бывший замглавы Минтруда Алексей Скляр

Новости Мира 0 592

Бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр был обнаружен мертвым в своем частном доме в Москве. Об этом сообщили Life.ru и Telegram-канал SHOT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш
Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш

Обстоятельства трагедии

По данным источников SHOT, тело Скляра было найдено в доме, расположенном в поселении Филимонковское, недалеко от Москвы. Дверь дома оказалась открытой, а сам экс-чиновник находился у входа. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые констатировали факт смерти. В настоящее время следственные органы ведут проверку, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Официальная информация о причине смерти пока не поступала, а представители правоохранительных органов воздерживаются от комментариев.

Сообщения перед смертью

Источники указывают, что незадолго до трагедии Алексей Скляр разослал своим знакомым несколько сообщений, в которых якобы упоминал ответственность за произошедшее на свою супругу. Данная информация пока не получила официального подтверждения и требует дополнительной проверки. Тем не менее эти сообщения уже привлекли внимание СМИ и вызвали бурное обсуждение среди коллег и знакомых Скляра.

Профессиональная биография

Алексей Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 года. В его обязанности входило курирование направлений, связанных с развитием информационных систем, цифровизацией государственных услуг и совершенствованием электронного взаимодействия между гражданами и государственными структурами. В 2022 году Скляр был освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, завершив тем самым один из самых заметных этапов своей карьеры в федеральном правительстве.

Реакция и дальнейшие действия

Смерть высокопоставленного чиновника стала неожиданной новостью для многих коллег и представителей профессионального сообщества. Следственные органы продолжают работать на месте происшествия, изучая возможные причины трагедии и собирая необходимые доказательства. На данный момент официальной версии событий нет, однако внимание СМИ и общественности к этому делу остается крайне высоким, учитывая статус Скляра и его активное участие в развитии системы государственных услуг в России.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь