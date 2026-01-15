18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.01.2026, 16:39

То, что вы называете колбасой, может убить — проверьте эти два слова на этикетке

Новости Мира

Каждый человек хотя бы раз в жизни покупал колбасу или колбасные изделия — сосиски, сардельки, вареную и полукопченую колбасу. Эти продукты кажутся привычными и безопасными, но на самом деле покупка колбасы может таить неприятные сюрпризы. Яркая упаковка и привлекательная цена нередко скрывают то, что на самом деле содержится внутри, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Чтобы понять, что вы держите в руках — мясо или смесь химических добавок и наполнителей — необходимо внимательно изучать состав на этикетке.

Вредные ингредиенты, которые маскируются под «мясо»

Некоторые колбасы содержат вещества, которые существенно снижают качество продукта и могут быть вредны не только человеку, но и домашним животным. Наиболее опасными считаются соевый протеин и картофельный крахмал. Эти компоненты активно используют производители недорогих колбас для снижения себестоимости.

  • Соевый протеин (часто скрывается под названиями «растительный белок» или «соевый изолят») создаёт иллюзию высокой питательной ценности продукта. Он значительно дешевле мяса, но усвояемость и польза для организма гораздо ниже, чем у настоящего животного белка.

  • Картофельный крахмал выполняет роль загустителя и влагоудерживающего агента. Он увеличивает вес и объём продукта, создавая впечатление сочной, однородной колбасы. При жарке колбаса с большим количеством крахмала становится резиновой и выделяет неестественное количество влаги.

Если эти два слова встречаются в начале списка ингредиентов, это прямой сигнал, что продукт лучше не покупать и не давать даже домашним питомцам.

Почему качественная колбаса должна быть из мяса

Настоящая вареная или полукопченая колбаса изготавливается преимущественно из мяса — свинины, говядины или птицы. Мясо должно занимать первое место в списке ингредиентов. Допустимо наличие добавок вроде специй, яичного порошка или молока, но они не должны вытеснять мясо из состава.

Выбирая колбасу без соевого протеина и крахмала, вы получаете:

  • Более высокое содержание животного белка, необходимого для здоровья;

  • Натуральный вкус и аромат продукта;

  • Колбасу, которая сохраняет текстуру при готовке и не превращается в кашу.

Также стоит обращать внимание на длину и прозрачность списка ингредиентов. Чем короче и понятнее состав, тем выше вероятность, что продукт качественный. Часто большое количество Е-добавок — глутамата натрия (Е621), фосфатов (Е450, Е452) и нитрита натрия (Е250) — указывает на низкосортное сырье и дешёвые наполнители.

Как не ошибиться при выборе

Чтобы покупка колбасы не стала разочарованием, нужно:

  1. Тратить несколько секунд на изучение этикетки;

  2. Проверять, какие ингредиенты указаны первыми;

  3. Избегать продуктов с соевым протеином и крахмалом в начале списка;

  4. Отдавать предпочтение колбасе с небольшим количеством добавок и понятным составом.

Такой подход позволит выбрать продукт, где мясо действительно играет главную роль, а не служит лишь фоном для дешёвых наполнителей. В результате вы получите вкусную и безопасную колбасу, которой можно смело наслаждаться самому и делиться с семьей.

