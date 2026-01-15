В Саудовской Аравии скончался старейший житель страны: ему было 142 года

В Саудовской Аравии скончался человек, которого в королевстве называли живым свидетелем истории. Старейший житель страны Насер аль-Вадаи ушел из жизни, и, по словам его семьи, на момент смерти ему было 142 года. О кончине долгожителя сообщила саудовская газета Okaz , передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : AWADFRHAN/X

Рождение задолго до появления королевства

Родные Насера аль-Вадаи утверждают, что он появился на свет в 1884 году в местности Дахран-эль-Джануб — в период, когда на Аравийском полуострове еще не существовало единого государства. Это означало, что значительная часть его жизни прошла до образования Королевства Саудовская Аравия и задолго до современных политических и социальных реалий региона.

По словам семьи, аль-Вадаи стал свидетелем объединения разрозненных земель полуострова и прожил при нескольких правителях страны — от основателя королевства Абдель Азиза до нынешнего монарха Салмана. Таким образом, его жизненный путь охватил более века ключевых исторических преобразований.

Репутация сильного и уважаемого человека

Близкие вспоминают Насера аль-Вадаи как человека с мягким характером, но при этом отличавшегося мужеством и физической силой. Он пользовался уважением среди односельчан и даже в преклонном возрасте оставался активным участником общественной жизни.

По словам родственников, несмотря на солидный возраст, он не замыкался в себе, продолжал общаться с людьми и интересоваться происходящим вокруг, что также, по их мнению, сыграло важную роль в его долголетии.

Секрет долголетия: умеренность и простота в питании

Семья долгожителя уверена, что одной из главных причин его необычайно долгой жизни стал строгий и простой режим питания. Аль-Вадаи ел немного и отдавал предпочтение традиционным продуктам.

В его рационе преобладали непророщенная пшеница, мед, изюм и топленое масло. В качестве напитка он регулярно употреблял айран. Родные подчеркивают, что он избегал излишеств в еде и придерживался умеренности на протяжении всей жизни.

Прощание, собравшее тысячи людей

Прощание с Насером аль-Вадаи стало масштабным событием для региона. На похоронную молитву в мечети Ас-Сук, расположенной на юге провинции Дахран, пришли более семи тысяч человек. Большое количество людей, собравшихся проводить его в последний путь, стало подтверждением уважения и авторитета, которым он пользовался при жизни.

После молитвы аль-Вадаи был похоронен в своей родной деревне Аль-Рашид, где прошли его детство и значительная часть жизни.

Глубокая религиозность и десятки хаджей

Родственники также рассказали о глубокой религиозности долгожителя. По их словам, за свою жизнь он совершил хадж более 40 раз — редкий показатель даже для людей значительно моложе его.

Вера, по мнению семьи, была неотъемлемой частью его мировоззрения и образа жизни и помогала ему сохранять внутреннюю гармонию на протяжении десятилетий.

Большая семья длиною в век

За свою долгую жизнь Насер аль-Вадаи был женат трижды. В результате этих браков у него осталось 134 потомка — дети и внуки. Последний раз он вступил в брак в возрасте 110 лет, и его жена родила ему девять детей.

История его семьи стала неотъемлемой частью истории всего региона, а сам аль-Вадаи для многих остался символом долголетия, стойкости и связи поколений.