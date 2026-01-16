Названо лучшее «лекарство» от боли в суставах

Боль в коленях, скованность в тазобедренных суставах, хронический дискомфорт — многие воспринимают это как неизбежный спутник старения. Но современные исследования показывают: при остеоартрозе, самом распространенном заболевании суставов, существует эффективное «лекарство», которое часто недооценивают. И это — физическая активность, утверждают специалисты портала The Conversation , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Масштабы проблемы: миллионы людей страдают от остеоартроза

По последним данным, остеоартрозом страдают более 595 миллионов человек по всему миру. Прогнозы глобальных исследований указывают, что к 2050 году это число может приблизиться к одному миллиарду.

Рост продолжительности жизни, малоподвижный образ жизни и увеличение числа людей с избыточным весом делают остеоартроз одной из самых серьезных медицинских проблем XXI века. Однако при этом традиционные подходы к лечению зачастую не соответствуют современным научным данным.

Системные пробелы в лечении: движение игнорируется

Исследования систем здравоохранения в Ирландии, Великобритании, Норвегии и США показывают тревожную тенденцию:

Менее половины пациентов с остеоартрозом получают направление на лечебную физкультуру или физиотерапию.

Более 60% назначений не соответствуют клиническим рекомендациям.

Около 40% больных направляются к хирургу до того, как были испробованы нехирургические методы.

Эксперты отмечают: игнорирование физической активности снижает эффективность лечения и ускоряет прогрессирование болезни.

Почему движение важно: питание суставов через нагрузку

Суставной хрящ не имеет собственного кровоснабжения. Он получает питание только за счет механической нагрузки: во время ходьбы или специальных упражнений хрящ сжимается и «работает как губка», выталкивая жидкость и затем впитывая новую, насыщенную питательными веществами и естественными смазками.

Поэтому представление об остеоартрозе как о «просто износе» суставов устарело. Сегодня это рассматривается как длительный процесс повреждения и восстановления тканей, где регулярное движение помогает поддерживать баланс и замедлять разрушение суставов.

Остеоартроз — это болезнь всего сустава

Современные исследования показывают: остеоартроз поражает не только хрящ, но и все структуры сустава — кости, связки, мышцы, суставную жидкость и даже нервные окончания.

Одним из ранних признаков болезни является мышечная слабость, которая повышает риск прогрессирования остеоартроза. Силовые и нейромышечные упражнения помогают корректировать эти изменения, укрепляя мышцы вокруг суставов и снижая нагрузку на хрящ.

Специализированные программы: эффективность доказана

Особые программы для пациентов с остеоартрозом нацелены на улучшение координации, силы и стабильности коленных и тазобедренных суставов. Результаты исследований показывают:

Снижение боли и дискомфорта.

Улучшение качества жизни.

Сохранение положительного эффекта до года после завершения курса.

Эти программы включают упражнения на баланс, силовую подготовку и растяжку, которые совместно обеспечивают комплексное укрепление суставов.

Биохимические эффекты физической активности

Физическая активность влияет на суставы не только механически, но и на биохимическом уровне. Остеоартроз связан с хроническим воспалением и нарушением обмена веществ. Регулярные упражнения:

Снижают уровень воспалительных маркеров.

Уменьшают повреждение клеток.

Могут изменять экспрессию генов, участвующих в развитии заболевания.

Таким образом, движение работает как естественное «противовоспалительное средство» и способствует замедлению прогрессирования болезни.

Лекарства и хирургия не заменят активность

На сегодняшний день нет препаратов, способных остановить или изменить течение остеоартроза. Эндопротезирование может быть эффективным, но это серьёзное хирургическое вмешательство, которое подходит не всем.

Специалисты настоятельно рекомендуют: физическая активность должна стать первой линией терапии и сопровождать пациента на всех этапах болезни. Движение — это не просто способ снять боль, а ключ к долгосрочному сохранению здоровья суставов.