Макрон с кровавым глазом вышел на публику и напугал французов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными с внешностью, которая вызвала волну обсуждений и недоумения среди французов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Philippe Magoni

Инцидент на авиабазе

15 января 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон произнес речь перед вооруженными силами на военной авиабазе Истр на юге страны. Особое внимание общественности привлек его внешний вид — у главы государства был глаз, залитый кровью.

Попытки объяснить необычный вид Макрон предпринял с юмором, заявив, что это «совершенно безобидно» и может рассматриваться как отсылка к «глазу тигра», сообщает издание BFM.

Официальная версия: разрыв сосуда

По информации газеты Le Parisien, представители Елисейского дворца поспешили успокоить общественность. Причиной покраснения в глазу назвали разрыв небольшого кровеносного сосуда.

В официальном заявлении подчеркивалось, что инцидент не представляет опасности для здоровья президента и не влияет на его рабочие обязанности.

Социальные сети и слухи

Несмотря на официальные объяснения, пользователи социальных сетей начали активно обсуждать необычный вид Макрона и выдвигать собственные версии. Среди наиболее обсуждаемых — предположения о возможном домашнем насилии со стороны супруги президента, Брижит Макрон.

Весной прошлого года в СМИ уже распространялось видео, на котором глава государства получает пощечину от жены в момент открытия двери президентского самолета. Макрон явно не ожидал удара и на несколько секунд замер с открытым ртом.

Реакция Елисейского дворца на прошлый инцидент

Изначально в Елисейском дворце утверждали, что кадры являются подделкой. Однако, когда видео распространилось в ряде изданий, офис президента признал его подлинность, уточнив, что это был «сложный момент» для Макрона.

Позже сам президент попытался смягчить впечатление, объяснив, что инцидент с Брижит был лишь «шуткой» и не носил серьезного характера.

Итог

Инцидент с кровавым глазом Макрона вновь привлек внимание французов к его личной жизни и вызвал обсуждения в соцсетях, несмотря на официальные заверения о медицинской причине. Ситуация подчеркивает, как внешний вид и неожиданные моменты могут мгновенно стать объектом общественного интереса, особенно когда речь идет о лидере государства.