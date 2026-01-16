«А вы не ослы, господа?»: кинокритик ответил депутатам, назвавшим «Чебурашку» вредным продуктом

Кинокритик Александр Шпагин резко отреагировал на критику депутатов Госдумы, которые назвали фильм «Чебурашка» и другие современные киносказки «вредными продуктами». В интервью «Газете.Ru » Шпагин подчеркнул, что такие фильмы не только не наносят вреда, но и способствуют развитию интереса к кинематографу, а представители власти должны гордиться подобными проектами, а не запрещать их, сообщает Lada.kz.

Телеканал «Россия 1»

«Чебурашка» возвращает зрителей в кинотеатры

По словам Шпагина, фильмы вроде «Чебурашки» оказывают положительное влияние на киноиндустрию и привлекают зрителей обратно в кинотеатры. Кинокритик отметил, что ремейковые версии советских классических произведений стимулируют молодежь изучать первоисточники, знакомиться с культурой прошлых лет и проявлять интерес к истории отечественного кино.

«Допустим, некоторые современные ремейки, вроде «Бременских музыкантов» или «Летучего корабля», могут показаться слабее оригиналов. Но важно то, что после их просмотра молодежь обращается к первоисточникам, которые по качеству гораздо выше. Это уже само по себе положительно», — отметил Александр Шпагин.

Он подчеркнул, что «Чебурашка» является продуктом для семейного просмотра, объединяющим поколения, создающим мост между прошлым и настоящим. Кинокритик обратил внимание, что в то время как во многих странах кинотеатры закрываются, в России такие проекты способствуют популяризации кино и поддерживают интерес к культурным ценностям.

Страх продюсеров — главная проблема, а не «Чебурашка»

Шпагин считает, что критика депутатов и их страхи касательно «вредного контента» создают атмосферу, в которой продюсеры боятся экспериментировать и снимать что-то новое. По его мнению, современные ремейки и фэнтези-фильмы на самом деле являются «островком творческой свободы».

«Радоваться нужно, а не запрещать. Эти ремейки, которые изначально могли не вызывать особого доверия, на деле приносят только позитив. Продюсеры боятся социума, боятся санкций, потому что подобные депутаты могут вмешаться и помешать работе. Поэтому сейчас приходится оттягиваться на ностальгических карнавальных ремейках, которые, слава богу, пользуются огромным успехом», — заявил кинокритик.

Он даже позволил себе резкую критику депутатов, называя их действия опасными для культуры: «Хочется сказать: «А вы не ослы, господа?» Возможно, они монстры, инопланетяне, которые хотят разрушить всю культуру своими запретами».

Депутаты назвали «Чебурашку» вредным продуктом

Критика со стороны депутатов прозвучала на заседании Комитета Госдумы по культуре 14 января. Как сообщает «Коммерсантъ», актер и депутат Дмитрий Певцов охарактеризовал фильм «Чебурашка» как «вредный продукт», который не имеет отношения ни к детскому, ни к другому полноценному кино.

По его словам, такие проекты «разлагают детей» и мешают развитию серьезного кинопроизводства в стране. Эта позиция вызвала бурную реакцию кинокритиков и специалистов киноиндустрии, многие из которых считают, что ремейки советских классических фильмов играют важную образовательную и культурную роль.

Итог: «Чебурашка» как культурный мост между поколениями

Александр Шпагин видит в «Чебурашке» не просто детский фильм, а инструмент сохранения и популяризации отечественной культуры. По его мнению, критика депутатов наносит больше вреда кинематографу, чем сами ремейки.

Фильм помогает молодому поколению узнавать историю отечественного кино, возвращает людей в кинотеатры и формирует семейное культурное пространство. В условиях, когда продюсеры опасаются экспериментировать, такие проекты становятся своеобразной «творческой зоной безопасности», позволяющей аудитории наслаждаться кино и одновременно поддерживать связь поколений.