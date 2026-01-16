«А вы не ослы, господа?»: кинокритик ответил депутатам, назвавшим «Чебурашку» вредным продуктом

Кинокритик Александр Шпагин резко отреагировал на критику депутатов Госдумы, которые назвали фильм «Чебурашка» и другие современные киносказки «вредными продуктами». В интервью «Газете.Ru» Шпагин подчеркнул, что такие фильмы не только не наносят вреда, но и способствуют развитию интереса к кинематографу, а представители власти должны гордиться подобными проектами, а не запрещать их, сообщает Lada.kz.
По словам Шпагина, фильмы вроде «Чебурашки» оказывают положительное влияние на киноиндустрию и привлекают зрителей обратно в кинотеатры. Кинокритик отметил, что ремейковые версии советских классических произведений стимулируют молодежь изучать первоисточники, знакомиться с культурой прошлых лет и проявлять интерес к истории отечественного кино.
«Допустим, некоторые современные ремейки, вроде «Бременских музыкантов» или «Летучего корабля», могут показаться слабее оригиналов. Но важно то, что после их просмотра молодежь обращается к первоисточникам, которые по качеству гораздо выше. Это уже само по себе положительно», — отметил Александр Шпагин.
Он подчеркнул, что «Чебурашка» является продуктом для семейного просмотра, объединяющим поколения, создающим мост между прошлым и настоящим. Кинокритик обратил внимание, что в то время как во многих странах кинотеатры закрываются, в России такие проекты способствуют популяризации кино и поддерживают интерес к культурным ценностям.
Шпагин считает, что критика депутатов и их страхи касательно «вредного контента» создают атмосферу, в которой продюсеры боятся экспериментировать и снимать что-то новое. По его мнению, современные ремейки и фэнтези-фильмы на самом деле являются «островком творческой свободы».
«Радоваться нужно, а не запрещать. Эти ремейки, которые изначально могли не вызывать особого доверия, на деле приносят только позитив. Продюсеры боятся социума, боятся санкций, потому что подобные депутаты могут вмешаться и помешать работе. Поэтому сейчас приходится оттягиваться на ностальгических карнавальных ремейках, которые, слава богу, пользуются огромным успехом», — заявил кинокритик.
Он даже позволил себе резкую критику депутатов, называя их действия опасными для культуры: «Хочется сказать: «А вы не ослы, господа?» Возможно, они монстры, инопланетяне, которые хотят разрушить всю культуру своими запретами».
Критика со стороны депутатов прозвучала на заседании Комитета Госдумы по культуре 14 января. Как сообщает «Коммерсантъ», актер и депутат Дмитрий Певцов охарактеризовал фильм «Чебурашка» как «вредный продукт», который не имеет отношения ни к детскому, ни к другому полноценному кино.
По его словам, такие проекты «разлагают детей» и мешают развитию серьезного кинопроизводства в стране. Эта позиция вызвала бурную реакцию кинокритиков и специалистов киноиндустрии, многие из которых считают, что ремейки советских классических фильмов играют важную образовательную и культурную роль.
Александр Шпагин видит в «Чебурашке» не просто детский фильм, а инструмент сохранения и популяризации отечественной культуры. По его мнению, критика депутатов наносит больше вреда кинематографу, чем сами ремейки.
Фильм помогает молодому поколению узнавать историю отечественного кино, возвращает людей в кинотеатры и формирует семейное культурное пространство. В условиях, когда продюсеры опасаются экспериментировать, такие проекты становятся своеобразной «творческой зоной безопасности», позволяющей аудитории наслаждаться кино и одновременно поддерживать связь поколений.
