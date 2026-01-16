Ведущий новостей собрал крупнейшую в мире коллекцию носков

Отставной американский телеведущий Джим Донован стал официальным обладателем самой большой в мире коллекции носков, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Это достижение совпало с завершением его многолетней телевизионной карьеры и стало символичным итогом профессионального пути, пишет UPI, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно данным Guinness World Records, коллекция Джима Донована насчитывает 1531 уникальную пару носков. Все они отличаются друг от друга дизайном, расцветками и тематикой, что и позволило признать собрание рекордным. Представители Книги рекордов подтвердили, что каждая пара была отдельно учтена и прошла проверку на уникальность.
Любовь телеведущего к необычным и броским носкам была хорошо известна зрителям задолго до установления рекорда. Во время работы в эфире Донован регулярно появлялся в ярких носках, которые со временем стали его узнаваемой деталью и частью экранного образа. Зрители не раз обращали внимание на этот аксессуар, обсуждая его в соцсетях и фанатских сообществах.
Со временем коллекция начала расти не только за счет личных приобретений телеведущего. Поклонники его работы стали активно присылать ему носки в подарок, стремясь поучаствовать в необычном увлечении журналиста. Именно фанаты, по словам Донована, сыграли ключевую роль в том, что собрание достигло рекордных масштабов.
Среди подаренных пар оказались и по-настоящему необычные экземпляры — носки с изображением самого Джима Донована. Телеведущий признался, что подобных подарков накопилось немало.
«За эти годы многие люди присылали мне носки с моим лицом. Я понимаю, что это звучит немного безумно», — рассказал он, отметив, что такие презенты вызывали у него искреннее удивление и улыбку.
По словам Донована, попадание в Книгу рекордов стало для него исполнением давней мечты, зародившейся еще в детстве. Он вспоминает, что впервые познакомился с изданием Гиннесса в восьмилетнем возрасте.
«Мне было восемь лет, когда родители подарили мне Книгу рекордов Гиннесса. Я листал ее и думал: смогу ли я когда-нибудь побить какой-нибудь рекорд?» — рассказал телеведущий.
Джим Донован подчеркнул, что рекорд стал для него не просто личным достижением, а своеобразной точкой в его профессиональной биографии. По его словам, признание в Книге рекордов Гиннесса стало символичным итогом долгих лет работы на телевидении и напоминанием о том, что даже хобби может перерасти в мировое достижение.
