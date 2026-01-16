Ведущий новостей собрал крупнейшую в мире коллекцию носков

Отставной американский телеведущий Джим Донован стал официальным обладателем самой большой в мире коллекции носков, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Это достижение совпало с завершением его многолетней телевизионной карьеры и стало символичным итогом профессионального пути, пишет UPI, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

1531 пара: сколько носков насчитали эксперты

Согласно данным Guinness World Records, коллекция Джима Донована насчитывает 1531 уникальную пару носков. Все они отличаются друг от друга дизайном, расцветками и тематикой, что и позволило признать собрание рекордным. Представители Книги рекордов подтвердили, что каждая пара была отдельно учтена и прошла проверку на уникальность.

Яркий аксессуар как часть телевизионного образа

Любовь телеведущего к необычным и броским носкам была хорошо известна зрителям задолго до установления рекорда. Во время работы в эфире Донован регулярно появлялся в ярких носках, которые со временем стали его узнаваемой деталью и частью экранного образа. Зрители не раз обращали внимание на этот аксессуар, обсуждая его в соцсетях и фанатских сообществах.

Подарки от поклонников со всей страны

Со временем коллекция начала расти не только за счет личных приобретений телеведущего. Поклонники его работы стали активно присылать ему носки в подарок, стремясь поучаствовать в необычном увлечении журналиста. Именно фанаты, по словам Донована, сыграли ключевую роль в том, что собрание достигло рекордных масштабов.

Носки с портретом владельца

Среди подаренных пар оказались и по-настоящему необычные экземпляры — носки с изображением самого Джима Донована. Телеведущий признался, что подобных подарков накопилось немало.

«За эти годы многие люди присылали мне носки с моим лицом. Я понимаю, что это звучит немного безумно», — рассказал он, отметив, что такие презенты вызывали у него искреннее удивление и улыбку.

Детская мечта из Книги рекордов Гиннесса

По словам Донована, попадание в Книгу рекордов стало для него исполнением давней мечты, зародившейся еще в детстве. Он вспоминает, что впервые познакомился с изданием Гиннесса в восьмилетнем возрасте.

«Мне было восемь лет, когда родители подарили мне Книгу рекордов Гиннесса. Я листал ее и думал: смогу ли я когда-нибудь побить какой-нибудь рекорд?» — рассказал телеведущий.

Символичное завершение карьеры

Джим Донован подчеркнул, что рекорд стал для него не просто личным достижением, а своеобразной точкой в его профессиональной биографии. По его словам, признание в Книге рекордов Гиннесса стало символичным итогом долгих лет работы на телевидении и напоминанием о том, что даже хобби может перерасти в мировое достижение.