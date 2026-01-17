Похороны превратились в праздник: женщина «ожила» на собственной кремации в Индии

В индийском штате Махараштра произошла поразительная история, которая едва не стала трагедией, но обернулась настоящим чудом: 103-летняя Гангабаи Сахаре внезапно ожила на собственной церемонии кремации, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: livehindustan.com

Ошибка в диагнозе: смерть приняли за реальность

По данным NDTV, родственники женщины были уверены в её смерти. Гангабаи перестала двигаться и дышать, что стало сигналом к подготовке похорон. Уже на следующий день пожилую женщину начали готовить к кремации, строго соблюдая местные обычаи:

ноздри были заткнуты ватой,

ноги связаны,

на неё надели белое сари — традиционную траурную одежду.

Семья и близкие скорбели, уверенные, что прощаются с долгожительницей навсегда.

Чудо перед кремацией: первые движения

Когда до кремации оставались считанные минуты, племянник заметил, что «покойная» начала шевелить ногами. После того как ей освободили нос от ваты, женщина сделала глубокий вдох и пришла в себя.

Это мгновение стало настоящим потрясением для всех присутствующих: скорбь мгновенно сменилась радостью.

День рождения посреди траура: скорбь превращается в торжество

Удивительно, но этот день совпал с 103-летием Гангабаи. В одно мгновение траурная церемония превратилась в праздник:

катафалк, на котором доставляли женщину, отправили обратно,

траурный шатер быстро разобрали,

родственники и соседи начали отмечать чудо её «воскрешения».

По словам журналистов, эмоциональная трансформация с грусти на ликование была невероятно быстрой и полной.

Новая известность: статус «святой» в деревне

После инцидента Гангабаи Сахаре обрела почти культовый статус среди местных жителей. Люди из соседних деревень приезжают к ней, надеясь увидеть женщину, которая «воскресла на собственных похоронах».

Её история уже стала символом чуда и живого доказательства того, что возраст и даже кажущееся завершение жизни не всегда предрешают исход событий.