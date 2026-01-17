Популярного блогера нашли мертвым после загадочного поста

Популярный мексиканский блогер Исаак Эфраин Валадез, известный своими видеозаписями о путешествиях по стране и работе курьером, был найден без признаков жизни в своём грузовике. Смерть блогера произошла после того, как он накануне опубликовал тревожный пост в социальной сети Facebook, где намекнул, что его предстоящая поездка может стать последней , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: chakinvaladez/Instagram

По словам экспертов, этот пост стал странным предвестником трагедии и вызвал волну обсуждений среди подписчиков.

Обстоятельства обнаружения

44-летнего Валадеза нашли утром 10 января в его грузовике. Первоначальные данные полиции указывают на то, что блогер стал жертвой вооруженного нападения. Сообщается, что по мужчине было произведено не менее семи выстрелов, что указывает на преднамеренное и жестокое преступление.

Следственные органы продолжают расследование, чтобы установить все детали произошедшего, а также возможных подозреваемых.

Популярность и наследие блогера

Валадез был известен своими видео о путешествиях и работе курьером по Мексике. Его аккаунт в социальных сетях насчитывал 164 тысячи подписчиков, которые регулярно следили за его приключениями и жизненными историями.

Его смерть стала шоком для онлайн-сообщества, а пост, опубликованный за день до трагедии, вызывает вопросы о том, мог ли блогер предчувствовать опасность.

Реакция подписчиков и экспертов

Подписчики выразили свои соболезнования и вспоминают блогера как активного и позитивного человека, который делился повседневной жизнью и трудностями профессии курьера. Эксперты отмечают, что случаи, когда публикации в соцсетях оказываются предвестниками трагических событий, становятся всё более заметными в современном цифровом обществе.