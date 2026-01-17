«Ни одного бокала не пропускает»: у Анны Седоковой могут быть проблемы с алкоголем

Близкие певицы Анны Седоковой всерьез обеспокоены её состоянием. По информации Telegram-канала «Свита короля», сославшегося на слова подруги артистки, у Седоковой могут начаться проблемы с алкоголем. Это, по мнению источника, связано с непростым периодом в жизни певицы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: annasedokova/Instagram

Инсайдер отметила, что Анна пытается справляться с внутренним напряжением через участие в светских мероприятиях. «Она посещает их, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей», — говорится в публикации канала.

Раньше отказывалась — сейчас «ни одного бокала не пропускает»

Согласно рассказу подруги, ранее певица избегала алкоголя, но в последнее время ситуация изменилась. «По Ане внешне не скажешь, но черная полоса в её жизни не заканчивается. Если раньше она отказывалась выпивать, то сейчас ни одного бокала не пропускает», — поделилась инсайдерша.

Эти слова вызвали беспокойство у близкого окружения певицы, которое наблюдает за её образом жизни и здоровьем.

Последствия: изменения внешности и тревога за форму

Подруга артистки также обратила внимание на изменения в теле Седоковой. По её словам, на фоне недуга певица начала набирать вес. Источник выразил тревогу по поводу того, как певица сможет восстановить форму в будущем: «Как она потом в форму будет приходить?» — отметила собеседница канала.

Пляжный отдых в Дубае и яркий образ в Instagram

Несмотря на тревожные сигналы, сама Анна Седокова продолжает делиться яркими моментами в соцсетях. 15 января она опубликовала фото в розовом купальнике на фоне пляжного пейзажа в Дубае. Звезда сняла себя со спины, позируя в ярком монокини, и отметила, что отдыхает на море.

Эта публикация демонстрирует контраст между публичным образом певицы и тем, что происходит в её личной жизни, вызывая вопросы о том, насколько внимательны зрители и фанаты к невидимым трудностям знаменитостей.