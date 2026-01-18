Когда крещенская вода обладает наибольшей благодатью и как сохранить ее на весь год

Крещенская вода считается одной из главных святынь православного года. Верующие набирают ее лишь раз в году — в дни праздника Крещения Господня, веря, что именно в это время вода наполняется особой духовной силой. Вокруг этой традиции до сих пор существует немало вопросов: в какой день вода «сильнее», когда именно ее раздают в храмах и как правильно хранить святыню дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Почему крещенская вода считается особенной

Согласно церковному учению, в праздник Крещения Господня вспоминается евангельское событие — крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Именно поэтому вода, освященная в эти дни, воспринимается как носитель особой благодати.

Православная традиция утверждает: после совершения чина великого водоосвящения вода становится святыней, которую используют для молитвы, духовного укрепления, а также в моменты болезни или жизненных испытаний.

Когда можно набрать святую воду в 2026 году

В 2026 году праздник Крещения Господня, как и всегда, отмечается 19 января. Однако верующие могут набрать святую воду не только в сам день праздника, но и накануне.

Освящение воды проводится в течение двух дней, и оба они считаются равнозначными.

Вечер 18 января — Крещенский сочельник

В сочельник освящение воды совершается во время вечернего богослужения. После его завершения во многих храмах сразу начинают раздавать святую воду.

Как правило:

воду можно набирать сразу после службы;

раздача продолжается до поздней ночи;

в некоторых храмах вода доступна до самого утра.

19 января — день Крещения Господня

Главное водоосвятие проходит утром, после праздничной Божественной литургии. Именно в этот день во многих регионах дополнительно освящают:

реки;

озера;

источники;

проруби (иордани).

Верующие могут набрать воду как в храме, так и в освященных природных источниках.

Есть ли разница между водой 18 и 19 января

Церковь подчеркивает: вода, освященная вечером 18 января и утром 19 января, абсолютно одинакова по своей духовной силе и значению.

Распространенное мнение о том, что вода «утреннего освящения сильнее», не имеет богословского основания. Главное — не день и не час, а сам чин великого водоосвящения.

Какую тару лучше взять с собой

К выбору емкости для святой воды рекомендуется подойти ответственно:

лучше всего подходят стеклянные бутылки или банки с плотными крышками;

допустимо использовать пластиковые бутылки из-под питьевой воды , если они тщательно вымыты;

категорически не рекомендуется брать тару из-под алкоголя или сильно пахнущих напитков.

Чистота и аккуратность в этом вопросе рассматриваются как проявление уважения к святыне.

Как вести себя при наборе воды в храме

Священнослужители напоминают: набор крещенской воды — это не бытовая процедура, а духовное действие.

Важно:

сохранять спокойствие и благоговение;

не толкаться и не спешить;

подходя к воде, помолиться про себя.

Во время набора можно произнести краткую молитву, например: «Господи, благослови».

Также не принято набирать воду в больших объемах. Считается, что одной-двух бутылок достаточно на весь год, поскольку святую воду употребляют понемногу.

Как правильно хранить крещенскую воду дома

Дома святую воду рекомендуется хранить:

в чистом и спокойном месте;

не на полу;

желательно рядом с иконами.

Не стоит держать бутылку рядом с продуктами питания, бытовой химией или в местах, где возможна небрежность. При правильном хранении крещенская вода может сохраняться годами, не теряя своих свойств.

Как принято использовать святую воду

Традиционно крещенскую воду:

пьют натощак, чаще всего утром;

употребляют во время болезни или душевных переживаний;

используют для окропления жилья, прося о мире и благополучии в доме.

При этом в церкви подчеркивают: сила святой воды проявляется не автоматически, а в сочетании с верой и молитвой.