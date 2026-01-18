Когда крещенская вода обладает наибольшей благодатью и как сохранить ее на весь год

Крещенская вода считается одной из главных святынь православного года. Верующие набирают ее лишь раз в году — в дни праздника Крещения Господня, веря, что именно в это время вода наполняется особой духовной силой. Вокруг этой традиции до сих пор существует немало вопросов: в какой день вода «сильнее», когда именно ее раздают в храмах и как правильно хранить святыню дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Согласно церковному учению, в праздник Крещения Господня вспоминается евангельское событие — крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Именно поэтому вода, освященная в эти дни, воспринимается как носитель особой благодати.
Православная традиция утверждает: после совершения чина великого водоосвящения вода становится святыней, которую используют для молитвы, духовного укрепления, а также в моменты болезни или жизненных испытаний.
В 2026 году праздник Крещения Господня, как и всегда, отмечается 19 января. Однако верующие могут набрать святую воду не только в сам день праздника, но и накануне.
Освящение воды проводится в течение двух дней, и оба они считаются равнозначными.
В сочельник освящение воды совершается во время вечернего богослужения. После его завершения во многих храмах сразу начинают раздавать святую воду.
Как правило:
воду можно набирать сразу после службы;
раздача продолжается до поздней ночи;
в некоторых храмах вода доступна до самого утра.
Главное водоосвятие проходит утром, после праздничной Божественной литургии. Именно в этот день во многих регионах дополнительно освящают:
реки;
озера;
источники;
проруби (иордани).
Верующие могут набрать воду как в храме, так и в освященных природных источниках.
Церковь подчеркивает: вода, освященная вечером 18 января и утром 19 января, абсолютно одинакова по своей духовной силе и значению.
Распространенное мнение о том, что вода «утреннего освящения сильнее», не имеет богословского основания. Главное — не день и не час, а сам чин великого водоосвящения.
К выбору емкости для святой воды рекомендуется подойти ответственно:
лучше всего подходят стеклянные бутылки или банки с плотными крышками;
допустимо использовать пластиковые бутылки из-под питьевой воды, если они тщательно вымыты;
категорически не рекомендуется брать тару из-под алкоголя или сильно пахнущих напитков.
Чистота и аккуратность в этом вопросе рассматриваются как проявление уважения к святыне.
Священнослужители напоминают: набор крещенской воды — это не бытовая процедура, а духовное действие.
Важно:
сохранять спокойствие и благоговение;
не толкаться и не спешить;
подходя к воде, помолиться про себя.
Во время набора можно произнести краткую молитву, например: «Господи, благослови».
Также не принято набирать воду в больших объемах. Считается, что одной-двух бутылок достаточно на весь год, поскольку святую воду употребляют понемногу.
Дома святую воду рекомендуется хранить:
в чистом и спокойном месте;
не на полу;
желательно рядом с иконами.
Не стоит держать бутылку рядом с продуктами питания, бытовой химией или в местах, где возможна небрежность. При правильном хранении крещенская вода может сохраняться годами, не теряя своих свойств.
Традиционно крещенскую воду:
пьют натощак, чаще всего утром;
употребляют во время болезни или душевных переживаний;
используют для окропления жилья, прося о мире и благополучии в доме.
При этом в церкви подчеркивают: сила святой воды проявляется не автоматически, а в сочетании с верой и молитвой.
