Названы продукты, которые нужно есть зимой для хорошего настроения

Зимой особенно важно поддерживать организм полноценным питанием. Врач-эндокринолог Анна Одерий из «СМ-Клиника» в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие продукты помогают поддерживать энергию, концентрацию и эмоциональное состояние в холодное время года, сообщает Lada.kz.
Важно понимать: нет «волшебных продуктов», способных мгновенно поднять настроение или излечить апатию. Здоровый рацион — это комплексная поддержка организма.
Белок — ключевой элемент для здоровья мышц и нервной системы. Организм из аминокислот белка синтезирует нейромедиаторы, отвечающие за:
настроение,
концентрацию,
чувство бодрости.
Кроме того, белок помогает дольше сохранять чувство сытости, предотвращая хаотические перекусы.
Источники белка зимой:
рыба и морепродукты,
яйца, птица, мясо,
молочные продукты,
бобовые: нут, чечевица, тофу.
При этом речь не о строгих высокобелковых диетах, а о разумном включении белка в каждый основной прием пищи.
Мозгу постоянно нужна глюкоза, но получать её лучше из сложных углеводов, а не сладостей. Они обеспечивают постоянный приток энергии и помогают контролировать аппетит.
Рекомендованные продукты:
гречка, овсянка, перловка, бурый рис,
цельнозерновой хлеб.
Эти продукты помогают устойчиво поддерживать уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады энергии и настроения.
Жиры — это не враги, а жизненно необходимые элементы, входящие в состав клеточных мембран, включая нейроны.
Особенности потребления жиров зимой:
Резкое сокращение жиров опасно для здоровья.
Предпочтение — ненасыщенные жиры: растительное масло, орехи, семена, жирная рыба.
Жиры участвуют в поддержке нервной системы и гормонального баланса.
Хотя овощи и фрукты не являются «чудо-детоксом», они важны для поступления:
витамина C,
фолатов,
калия,
пищевых волокон,
полифенолов.
Зимние варианты для рациона:
капуста (белокочанная, брюссельская, цветная),
морковь, свекла, тыква,
замороженные ягоды (черника, малина, смородина),
яблоки, цитрусовые.
Замороженные продукты по содержанию витаминов часто не уступают свежим и могут смело включаться в меню.
Эти витамины напрямую влияют на работу нервной системы. Дефицит часто связан с несбалансированным питанием.
Источники витаминов B:
мясо и субпродукты,
цельнозерновые продукты,
яйца, молочные продукты,
бобовые.
Питание помогает предотвратить дефицит, но при подтвержденном нехватке витаминов нужны препараты в терапевтических дозах.
Недостаток железа проявляется слабостью, рассеянностью, плохой переносимостью нагрузок.
Продукты, богатые железом:
красное мясо,
печень,
бобовые,
гречка,
зеленые овощи.
Важно помнить: при выраженном дефиците одного лишь питания недостаточно — нужна медицинская помощь.
Даже самый продуманный рацион зимой не обеспечивает полного поступления витамина D.
Основные моменты:
Жирная рыба покрывает лишь малую часть потребности.
Для коррекции дефицита обычно требуются лекарственные формы витамина D, назначаемые врачом и контролируемые анализами.
По словам Анны Одерий, настроение и энергия зависят не от отдельных «суперпродуктов», а от общей структуры питания:
Регулярные приемы пищи без длительных перерывов.
Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов в каждом приеме.
Достаточная калорийность рациона.
Избегание хронического недоедания или «легкого питания» зимой.
Попытки «есть мало» зимой лишь усиливают усталость и ухудшают самочувствие.
