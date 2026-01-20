Названы продукты, которые нужно есть зимой для хорошего настроения

Зимой особенно важно поддерживать организм полноценным питанием. Врач-эндокринолог Анна Одерий из «СМ-Клиника» в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие продукты помогают поддерживать энергию, концентрацию и эмоциональное состояние в холодное время года, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Важно понимать: нет «волшебных продуктов», способных мгновенно поднять настроение или излечить апатию. Здоровый рацион — это комплексная поддержка организма.

Белки — фундамент для настроения и энергии

Белок — ключевой элемент для здоровья мышц и нервной системы. Организм из аминокислот белка синтезирует нейромедиаторы, отвечающие за:

настроение,

концентрацию,

чувство бодрости.

Кроме того, белок помогает дольше сохранять чувство сытости, предотвращая хаотические перекусы.

Источники белка зимой:

рыба и морепродукты,

яйца, птица, мясо,

молочные продукты,

бобовые: нут, чечевица, тофу.

При этом речь не о строгих высокобелковых диетах, а о разумном включении белка в каждый основной прием пищи.

Сложные углеводы — источник стабильной энергии

Мозгу постоянно нужна глюкоза, но получать её лучше из сложных углеводов, а не сладостей. Они обеспечивают постоянный приток энергии и помогают контролировать аппетит.

Рекомендованные продукты:

гречка, овсянка, перловка, бурый рис,

цельнозерновой хлеб.

Эти продукты помогают устойчиво поддерживать уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады энергии и настроения.

Жиры — важны для мозга и здоровья клеток

Жиры — это не враги, а жизненно необходимые элементы, входящие в состав клеточных мембран, включая нейроны.

Особенности потребления жиров зимой:

Резкое сокращение жиров опасно для здоровья.

Предпочтение — ненасыщенные жиры : растительное масло, орехи, семена, жирная рыба.

Жиры участвуют в поддержке нервной системы и гормонального баланса.

Овощи и фрукты — витамины и антиоксиданты

Хотя овощи и фрукты не являются «чудо-детоксом», они важны для поступления:

витамина C,

фолатов,

калия,

пищевых волокон,

полифенолов.

Зимние варианты для рациона:

капуста (белокочанная, брюссельская, цветная),

морковь, свекла, тыква,

замороженные ягоды (черника, малина, смородина),

яблоки, цитрусовые.

Замороженные продукты по содержанию витаминов часто не уступают свежим и могут смело включаться в меню.

Витамины группы B — поддержка нервной системы

Эти витамины напрямую влияют на работу нервной системы. Дефицит часто связан с несбалансированным питанием.

Источники витаминов B:

мясо и субпродукты,

цельнозерновые продукты,

яйца, молочные продукты,

бобовые.

Питание помогает предотвратить дефицит, но при подтвержденном нехватке витаминов нужны препараты в терапевтических дозах.

Железо — энергия и выносливость

Недостаток железа проявляется слабостью, рассеянностью, плохой переносимостью нагрузок.

Продукты, богатые железом:

красное мясо,

печень,

бобовые,

гречка,

зеленые овощи.

Важно помнить: при выраженном дефиците одного лишь питания недостаточно — нужна медицинская помощь.

Витамин D — особый зимний фактор

Даже самый продуманный рацион зимой не обеспечивает полного поступления витамина D.

Основные моменты:

Жирная рыба покрывает лишь малую часть потребности.

Для коррекции дефицита обычно требуются лекарственные формы витамина D, назначаемые врачом и контролируемые анализами.

Итог: ключ к хорошему настроению зимой

По словам Анны Одерий, настроение и энергия зависят не от отдельных «суперпродуктов», а от общей структуры питания:

Регулярные приемы пищи без длительных перерывов. Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов в каждом приеме. Достаточная калорийность рациона. Избегание хронического недоедания или «легкого питания» зимой.