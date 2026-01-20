Ученый рассказал, как уснуть за 5 минут

Учёный и нейробиолог Эндрю Хуберман поделился эффективным методом, который помогает заснуть всего за несколько минут, даже если человек проснулся посреди ночи. В отличие от медитаций или эзотерических практик, этот способ основан на физиологии человека и контроле нервной системы, пишет Unilad , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему мы просыпаемся ночью

По словам Хубермана, частые ночные пробуждения часто усиливаются тревогой. Когда человек просыпается и начинает считать оставшиеся часы сна, уровень стресса повышается, а повторно уснуть становится всё труднее.

Хуберман отмечает, что ключевой фактор — не бессонница сама по себе, а реакция нервной системы на стресс.

Простой метод возвращения ко сну

Учёный предлагает сосредоточиться на дыхании и движении глаз:

Не открывать глаза.

Делать медленные, длинные выдохи , чтобы снизить возбуждение нервной системы.

Плавно двигать глазами из стороны в сторону под закрытыми веками.

По его словам, эти действия помогают нервной системе успокоиться и способствуют возвращению ко сну.

Что говорит наука

Эндрю Хуберман подчёркивает, что метод не является универсальным и может не сработать для всех. Тем не менее, исследования подтверждают, что дыхание и движения глаз напрямую влияют на уровень стресса и способность организма переходить в состояние покоя.

Учёный поясняет: это не «трюк», а естественная работа нервной системы, которая управляет реакцией организма на стресс и помогает быстрее засыпать.