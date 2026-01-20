Именно в эти числа рождаются гении: всего 4 даты

Новые исследования раскрывают поразительные закономерности: оказывается, определенные числа месяца могут повышать шансы на появление выдающихся личностей. Ученые Института демографических исследований Макса Планка проанализировали 12 тысяч дат рождения гениев и выявили, что особые числа появляются чаще других, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
На первом месте оказалось 28-е число месяца. В этот день родились 487 выдающихся личностей, включая:
Джона фон Неймана — «отца» современной компьютерной архитектуры,
Эрика Канделя — нобелевского лауреата в области нейронаук.
Причины особой «гениальности» 28-го числа:
Учёные предполагают, что дети, рожденные в этот день, проводят в утробе матери на несколько дней дольше, чем большинство, что может положительно влиять на развитие мозга.
На втором месте оказалось 15-е число, подарившее миру 463 гения, среди которых:
Галилео Галилей — выдающийся физик и астроном,
Никола Тесла — новатор в области электротехники.
Объяснение ученых:
Дети, рожденные в середине месяца, чаще растут в семьях, где особое внимание уделяется образованию и интеллектуальному развитию, что способствует раскрытию потенциала.
7-е число месяца оказалось не менее значимым: в этот день родились 441 выдающаяся личность, включая:
Людвига ван Бетховена — гениального композитора,
Марию Склодовскую-Кюри — двукратного лауреата Нобелевской премии.
Особенности «семерки»:
Рожденные 7-го числа, по наблюдениям ученых, демонстрируют выдающиеся способности к пространственному мышлению, что помогает им в науке и искусстве.
На четвертой позиции находится 22-е число, день рождения таких личностей, как:
Джордж Байрон — поэт и философ,
Иммануил Кант — философ,
Карл Саган — астроном и популяризатор науки.
Влияние сезона рождения:
Большинство детей, родившихся 22-го числа, появляются на свет зимой. Педиатры отмечают, что в холодное время женщины чаще потребляют богатые омега-3 жирными кислоты продукты, которые положительно влияют на развитие мозга плода.
Исследования российских ученых из НИИ мозга подтвердили общие международные тенденции. Кроме того, они выделили еще одну особую дату — 3-е число, которая, по мнению исследователей, играет роль в российской культуре. Специалисты связывают это с особенностями планирования семьи в советский период.
Генетики подчеркивают, что дата рождения — не единственный фактор гениальности. Интеллект на 60% определяется наследственностью, и лишь на 40% — внешними условиями, такими как:
Образование и доступ к знаниям,
Мотивация и поддержка семьи,
Стимулирующая среда в первые годы жизни.
Любопытный бонус: недавние исследования показывают, что женщины, которые беременеют в определенном возрасте, могут жить дольше других, что добавляет новые штрихи к исследованиям демографии и здоровья.
