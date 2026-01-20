18+
20.01.2026, 17:42

Именно в эти числа рождаются гении: всего 4 даты

Новости Мира

Новые исследования раскрывают поразительные закономерности: оказывается, определенные числа месяца могут повышать шансы на появление выдающихся личностей. Ученые Института демографических исследований Макса Планка проанализировали 12 тысяч дат рождения гениев и выявили, что особые числа появляются чаще других, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

1. Лидер рейтинга — 28-е число

На первом месте оказалось 28-е число месяца. В этот день родились 487 выдающихся личностей, включая:

  • Джона фон Неймана — «отца» современной компьютерной архитектуры,

  • Эрика Канделя — нобелевского лауреата в области нейронаук.

Причины особой «гениальности» 28-го числа:
Учёные предполагают, что дети, рожденные в этот день, проводят в утробе матери на несколько дней дольше, чем большинство, что может положительно влиять на развитие мозга.

2. Середина месяца — 15-е число

На втором месте оказалось 15-е число, подарившее миру 463 гения, среди которых:

  • Галилео Галилей — выдающийся физик и астроном,

  • Никола Тесла — новатор в области электротехники.

Объяснение ученых:
Дети, рожденные в середине месяца, чаще растут в семьях, где особое внимание уделяется образованию и интеллектуальному развитию, что способствует раскрытию потенциала.

3. Музыкальное и научное вдохновение — 7-е число

7-е число месяца оказалось не менее значимым: в этот день родились 441 выдающаяся личность, включая:

  • Людвига ван Бетховена — гениального композитора,

  • Марию Склодовскую-Кюри — двукратного лауреата Нобелевской премии.

Особенности «семерки»:
Рожденные 7-го числа, по наблюдениям ученых, демонстрируют выдающиеся способности к пространственному мышлению, что помогает им в науке и искусстве.

4. Философская и научная мудрость — 22-е число

На четвертой позиции находится 22-е число, день рождения таких личностей, как:

  • Джордж Байрон — поэт и философ,

  • Иммануил Кант — философ,

  • Карл Саган — астроном и популяризатор науки.

Влияние сезона рождения:
Большинство детей, родившихся 22-го числа, появляются на свет зимой. Педиатры отмечают, что в холодное время женщины чаще потребляют богатые омега-3 жирными кислоты продукты, которые положительно влияют на развитие мозга плода.

Российский взгляд на гениальные даты

Исследования российских ученых из НИИ мозга подтвердили общие международные тенденции. Кроме того, они выделили еще одну особую дату — 3-е число, которая, по мнению исследователей, играет роль в российской культуре. Специалисты связывают это с особенностями планирования семьи в советский период.

Дата рождения — лишь часть картины

Генетики подчеркивают, что дата рождения — не единственный фактор гениальности. Интеллект на 60% определяется наследственностью, и лишь на 40% — внешними условиями, такими как:

  • Образование и доступ к знаниям,

  • Мотивация и поддержка семьи,

  • Стимулирующая среда в первые годы жизни.

Любопытный бонус: недавние исследования показывают, что женщины, которые беременеют в определенном возрасте, могут жить дольше других, что добавляет новые штрихи к исследованиям демографии и здоровья.

2
0
2
