20.01.2026, 19:04

Продавцов авто освободили от налогов в Кыргызстане

Новости Мира 0 377

Кыргызстан делает шаг навстречу гражданам и предпринимателям, решив снизить налоговую нагрузку на рынок автотранспортных средств и стимулировать прозрачность операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: shutterstock.com/lucky_pics
Фото: shutterstock.com/lucky_pics

Налоговые послабления действуют до 2029 года

Согласно недавно принятому закону*, налоговые льготы для продажи легковых автомобилей будут действовать до 1 января 2029 года. Меры распространяются на все легковые и прочие моторные транспортные средства, классифицируемые по товарной позиции ТН ВЭД 8703.

Что изменилось для физических лиц

Государственная налоговая служба КР разъяснила, что теперь граждане могут рассчитывать на следующие преимущества:

  • Продажа не считается предпринимательской деятельностью. Даже если человек продаст более двух автомобилей в году, это не признаётся систематической деятельностью, если он не зарегистрирован как ИП или юридическое лицо.

  • Освобождение от подоходного налога. Доходы от реализации легковых машин физлиц не облагаются этим налогом.

  • Отсутствие налога на прибыль. Продажа автомобилей больше не входит в налогооблагаемый доход.

  • Налог на добавленную стоимость (НДС) не начисляется. Любая поставка или реализация легковых автомобилей освобождена от НДС.

  • Отмена налога с продаж. Продажа легковых машин также не облагается этим налогом.

Дополнительные льготы

Помимо вышеуказанного, физические лица (за исключением ИП) освобождаются от уплаты налогов, пеней и штрафов за доходы, полученные от продажи автомобилей до 1 января 2026 года. Это значит, что сделки, совершённые ранее, не будут обременены налоговыми обязательствами.

Цели и смысл нововведений

В Государственной налоговой службе подчеркнули, что новые нормы направлены на:

  • Снижение налоговой нагрузки как на население, так и на предпринимателей;

  • Стимулирование прозрачности сделок на рынке автомобилей;

  • Поддержку граждан, которые продают личный транспорт без регистрации бизнеса.

Таким образом, Кыргызстан создаёт более комфортные условия для граждан и малого бизнеса, одновременно упрощая налоговую систему и улучшая прозрачность рынка автотранспорта.

