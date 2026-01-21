Продавцов авто освободили от налогов в Кыргызстане

Кыргызстан делает шаг навстречу гражданам и предпринимателям, решив снизить налоговую нагрузку на рынок автотранспортных средств и стимулировать прозрачность операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: shutterstock.com/lucky_pics

Налоговые послабления действуют до 2029 года

Согласно недавно принятому закону*, налоговые льготы для продажи легковых автомобилей будут действовать до 1 января 2029 года. Меры распространяются на все легковые и прочие моторные транспортные средства, классифицируемые по товарной позиции ТН ВЭД 8703.

Что изменилось для физических лиц

Государственная налоговая служба КР разъяснила, что теперь граждане могут рассчитывать на следующие преимущества:

Продажа не считается предпринимательской деятельностью. Даже если человек продаст более двух автомобилей в году, это не признаётся систематической деятельностью, если он не зарегистрирован как ИП или юридическое лицо.

Освобождение от подоходного налога. Доходы от реализации легковых машин физлиц не облагаются этим налогом.

Отсутствие налога на прибыль. Продажа автомобилей больше не входит в налогооблагаемый доход.

Налог на добавленную стоимость (НДС) не начисляется. Любая поставка или реализация легковых автомобилей освобождена от НДС.

Отмена налога с продаж. Продажа легковых машин также не облагается этим налогом.

Дополнительные льготы

Помимо вышеуказанного, физические лица (за исключением ИП) освобождаются от уплаты налогов, пеней и штрафов за доходы, полученные от продажи автомобилей до 1 января 2026 года. Это значит, что сделки, совершённые ранее, не будут обременены налоговыми обязательствами.

Цели и смысл нововведений

В Государственной налоговой службе подчеркнули, что новые нормы направлены на:

Снижение налоговой нагрузки как на население, так и на предпринимателей;

Стимулирование прозрачности сделок на рынке автомобилей;

Поддержку граждан, которые продают личный транспорт без регистрации бизнеса.

Таким образом, Кыргызстан создаёт более комфортные условия для граждан и малого бизнеса, одновременно упрощая налоговую систему и улучшая прозрачность рынка автотранспорта.