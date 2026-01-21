18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 20:22

Названы скрытые сигналы диабета: 4 признака, которые нельзя игнорировать

Новости Мира 0 438

Ранние стадии сахарного диабета часто остаются незамеченными, хотя организм уже подает тревожные сигналы. Ученые из Университета Южной Калифорнии в комментарии Medical Xpress рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать болезнь на начальном этапе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему диабет опасен на ранних стадиях

Сахарный диабет — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Главная опасность — бессимптомное начало. Многие люди узнают о болезни только тогда, когда возникают осложнения.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует:

  • проходить скрининг на диабет с 35 лет;

  • особенно внимательными быть людям с факторами риска: семейной историей болезни, преддиабетом или ожирением.

Наиболее точный способ выявления диабета — анализ крови, который позволяет определить уровень глюкозы и вовремя начать лечение.

Симптомы, которые организм может подавать на раннем этапе

Даже до появления ярко выраженных симптомов организм подает сигналы, на которые стоит обратить внимание:

1. Учащенное мочеиспускание и постоянная жажда

Высокий уровень сахара в крови заставляет организм выводить лишнюю глюкозу через мочу. Это приводит к обезвоживанию, что вызывает сильную жажду и сухость во рту.

2. Необъяснимая потеря веса

Даже при нормальном питании или повышенном аппетите человек может терять вес. Это связано с тем, что клетки организма не получают достаточного количества глюкозы и начинают использовать жир и мышечную ткань для энергии.

3. Изменения кожи

На ранних стадиях диабета у некоторых пациентов появляются темные и уплотненные участки кожи, чаще всего на шее или подмышках. Это состояние может быть связано с инсулинорезистентностью, когда клетки плохо реагируют на инсулин.

4. Замедленное заживление ран

При длительном повышении уровня сахара процессы восстановления тканей замедляются. Этот симптом чаще встречается на более поздних стадиях, но его появление также должно насторожить.

Главное — не игнорировать регулярные проверки

Отсутствие ярких симптомов не означает, что болезни нет. Регулярный скрининг и анализы крови остаются ключевыми инструментами ранней диагностики и профилактики осложнений.

Учёные подчеркивают: своевременное выявление диабета позволяет контролировать болезнь и минимизировать риски для здоровья.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь