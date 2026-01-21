Названы скрытые сигналы диабета: 4 признака, которые нельзя игнорировать

Ранние стадии сахарного диабета часто остаются незамеченными, хотя организм уже подает тревожные сигналы. Ученые из Университета Южной Калифорнии в комментарии Medical Xpress рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы распознать болезнь на начальном этапе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Почему диабет опасен на ранних стадиях

Сахарный диабет — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Главная опасность — бессимптомное начало. Многие люди узнают о болезни только тогда, когда возникают осложнения.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует:

проходить скрининг на диабет с 35 лет;

особенно внимательными быть людям с факторами риска: семейной историей болезни, преддиабетом или ожирением.

Наиболее точный способ выявления диабета — анализ крови, который позволяет определить уровень глюкозы и вовремя начать лечение.

Симптомы, которые организм может подавать на раннем этапе

Даже до появления ярко выраженных симптомов организм подает сигналы, на которые стоит обратить внимание:

1. Учащенное мочеиспускание и постоянная жажда

Высокий уровень сахара в крови заставляет организм выводить лишнюю глюкозу через мочу. Это приводит к обезвоживанию, что вызывает сильную жажду и сухость во рту.

2. Необъяснимая потеря веса

Даже при нормальном питании или повышенном аппетите человек может терять вес. Это связано с тем, что клетки организма не получают достаточного количества глюкозы и начинают использовать жир и мышечную ткань для энергии.

3. Изменения кожи

На ранних стадиях диабета у некоторых пациентов появляются темные и уплотненные участки кожи, чаще всего на шее или подмышках. Это состояние может быть связано с инсулинорезистентностью, когда клетки плохо реагируют на инсулин.

4. Замедленное заживление ран

При длительном повышении уровня сахара процессы восстановления тканей замедляются. Этот симптом чаще встречается на более поздних стадиях, но его появление также должно насторожить.

Главное — не игнорировать регулярные проверки

Отсутствие ярких симптомов не означает, что болезни нет. Регулярный скрининг и анализы крови остаются ключевыми инструментами ранней диагностики и профилактики осложнений.

Учёные подчеркивают: своевременное выявление диабета позволяет контролировать болезнь и минимизировать риски для здоровья.