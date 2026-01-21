Тарелку с цветком с чердака оценили в 13 миллионов тенге

Лондон, Великобритания — на аукцион выставлена редкая фарфоровая тарелка 1766 года выпуска, пролежавшая на чердаке более 50 лет. По информации Eastern Daily Press, ориентировочная стоимость лота составляет около 2 млн рублей (≈13 млн тенге / 20 тыс. фунтов стерлингов), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Woolley & Wallis

История тарелки

Фарфоровая находка была частью коллекции дизайнерa одежды Анемари Лоббенберг, которая особенно увлекалась изделиями Лоустофтской фабрики, популярной в XVIII веке. На тарелке изображён цветок — примула ушковидная, а на обратной стороне написано:

«Чарльз Уорд, 5 июля 1766»

Скорее всего, тарелка была именным подарком.

Коллекция Аннемари Лоббенберг

Лоббенберг приобрела тарелку в 1968 году, вместе с другими изделиями из фарфора, созданными в мастерских Вустера, Дерби и Стаффордшира. Семья не знала о ценности предметов, поэтому после смерти коллекционерa посуда осталась на чердаке без внимания.

Продажа на аукционе

Вся коллекция, включая тарелку с примулой, будет продана на аукционе Woolley & Wallis 22 января. Ожидается, что лоты вызовут большой интерес у коллекционеров, учитывая редкость и возраст изделий.