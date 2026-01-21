18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 07:57

Найден новый способ выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Новости Мира 0 357

Ученые из Чешского института передовых технологий и исследований (CATRIN) представили инновационный способ диагностики болезни Альцгеймера на самой ранней стадии — задолго до появления первых симптомов. Результаты работы опубликованы в рамках проекта 2D-BioPAD на официальном сайте института, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Графен — ключевой элемент нового анализа

Центральным компонентом новой методики является графен — одноатомный слой углерода с выдающейся электрической проводимостью. В лабораторных условиях ученые обнаружили, что белки, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера, при контакте с графеновой поверхностью вызывают минимальные, но измеримые изменения проводимости.

Эти сигналы позволяют фиксировать даже крайне низкие концентрации биомаркеров в крови. Особенность технологии — возможность одновременного обнаружения до пяти ключевых белков, которые участвуют в процессе развития нейродегенеративного заболевания.

Ранняя диагностика — новая перспектива в борьбе с болезнью

Специалисты подчеркивают, что графеновый анализ не заменяет МРТ или исследования спинномозговой жидкости, но имеет большое значение для раннего скрининга.

Такой подход особенно актуален с учетом появления новых лекарственных препаратов, которые способны замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что эффективность этих препаратов значительно выше на ранних стадиях, когда когнитивные нарушения еще минимальны.

Преимущества графенового теста

По сравнению с традиционными лабораторными анализами крови, новый метод имеет ряд преимуществ:

  • Скорость: результаты можно получить примерно за 30 минут.

  • Доступность: тест может применяться в обычных медицинских учреждениях, включая семейные клиники.

  • Стоимость: технология предполагает более низкую цену анализа по сравнению с существующими методами.

Таким образом, графеновый тест потенциально делает раннюю диагностику болезни Альцгеймера более оперативной, доступной и экономически эффективной.

Дальнейшие шаги и перспективы внедрения

Команда CATRIN планирует в течение 2026 года провести оценку точности и чувствительности метода в сравнении с существующими диагностическими подходами.

В случае успешного результата ученые рассчитывают:

  1. Перейти к клинической валидации теста.

  2. Начать коммерческое внедрение в медицинские учреждения в ближайшие годы.

Если проект оправдает ожидания, новый тест сможет стать важным инструментом для ранней диагностики и профилактики болезни Альцгеймера, открывая новые возможности в нейромедицине и улучшая качество жизни пациентов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь