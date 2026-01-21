Найден новый способ выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Ученые из Чешского института передовых технологий и исследований (CATRIN) представили инновационный способ диагностики болезни Альцгеймера на самой ранней стадии — задолго до появления первых симптомов. Результаты работы опубликованы в рамках проекта 2D-BioPAD на официальном сайте института, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Центральным компонентом новой методики является графен — одноатомный слой углерода с выдающейся электрической проводимостью. В лабораторных условиях ученые обнаружили, что белки, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера, при контакте с графеновой поверхностью вызывают минимальные, но измеримые изменения проводимости.
Эти сигналы позволяют фиксировать даже крайне низкие концентрации биомаркеров в крови. Особенность технологии — возможность одновременного обнаружения до пяти ключевых белков, которые участвуют в процессе развития нейродегенеративного заболевания.
Специалисты подчеркивают, что графеновый анализ не заменяет МРТ или исследования спинномозговой жидкости, но имеет большое значение для раннего скрининга.
Такой подход особенно актуален с учетом появления новых лекарственных препаратов, которые способны замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что эффективность этих препаратов значительно выше на ранних стадиях, когда когнитивные нарушения еще минимальны.
По сравнению с традиционными лабораторными анализами крови, новый метод имеет ряд преимуществ:
Скорость: результаты можно получить примерно за 30 минут.
Доступность: тест может применяться в обычных медицинских учреждениях, включая семейные клиники.
Стоимость: технология предполагает более низкую цену анализа по сравнению с существующими методами.
Таким образом, графеновый тест потенциально делает раннюю диагностику болезни Альцгеймера более оперативной, доступной и экономически эффективной.
Команда CATRIN планирует в течение 2026 года провести оценку точности и чувствительности метода в сравнении с существующими диагностическими подходами.
В случае успешного результата ученые рассчитывают:
Перейти к клинической валидации теста.
Начать коммерческое внедрение в медицинские учреждения в ближайшие годы.
Если проект оправдает ожидания, новый тест сможет стать важным инструментом для ранней диагностики и профилактики болезни Альцгеймера, открывая новые возможности в нейромедицине и улучшая качество жизни пациентов.
