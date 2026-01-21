Найден новый способ выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Ученые из Чешского института передовых технологий и исследований (CATRIN) представили инновационный способ диагностики болезни Альцгеймера на самой ранней стадии — задолго до появления первых симптомов. Результаты работы опубликованы в рамках проекта 2D-BioPAD на официальном сайте института, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Графен — ключевой элемент нового анализа

Центральным компонентом новой методики является графен — одноатомный слой углерода с выдающейся электрической проводимостью. В лабораторных условиях ученые обнаружили, что белки, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера, при контакте с графеновой поверхностью вызывают минимальные, но измеримые изменения проводимости.

Эти сигналы позволяют фиксировать даже крайне низкие концентрации биомаркеров в крови. Особенность технологии — возможность одновременного обнаружения до пяти ключевых белков, которые участвуют в процессе развития нейродегенеративного заболевания.

Ранняя диагностика — новая перспектива в борьбе с болезнью

Специалисты подчеркивают, что графеновый анализ не заменяет МРТ или исследования спинномозговой жидкости, но имеет большое значение для раннего скрининга.

Такой подход особенно актуален с учетом появления новых лекарственных препаратов, которые способны замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что эффективность этих препаратов значительно выше на ранних стадиях, когда когнитивные нарушения еще минимальны.

Преимущества графенового теста

По сравнению с традиционными лабораторными анализами крови, новый метод имеет ряд преимуществ:

Скорость: результаты можно получить примерно за 30 минут.

Доступность: тест может применяться в обычных медицинских учреждениях, включая семейные клиники.

Стоимость: технология предполагает более низкую цену анализа по сравнению с существующими методами.

Таким образом, графеновый тест потенциально делает раннюю диагностику болезни Альцгеймера более оперативной, доступной и экономически эффективной.

Дальнейшие шаги и перспективы внедрения

Команда CATRIN планирует в течение 2026 года провести оценку точности и чувствительности метода в сравнении с существующими диагностическими подходами.

В случае успешного результата ученые рассчитывают:

Перейти к клинической валидации теста. Начать коммерческое внедрение в медицинские учреждения в ближайшие годы.

Если проект оправдает ожидания, новый тест сможет стать важным инструментом для ранней диагностики и профилактики болезни Альцгеймера, открывая новые возможности в нейромедицине и улучшая качество жизни пациентов.