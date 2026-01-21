СМИ: Долиной грозит жизнь в обычной хрущевке после потери элитного жилья

Народная артистка России Лариса Долина передала ключи от своей роскошной квартиры в Хамовниках новой владелице — Полине Лурье. После сделки у певицы осталась лишь небольшая квартира в московском районе Лефортово и загородный дом в подмосковном поселке Славино, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© РИА Новости

СМИ подчеркивают, что новые условия жизни значительно отличаются от прежнего уровня комфорта.

«Хрущевка» вместо апартаментов в центре

По информации издания, квартира в Лефортово не идет ни в какое сравнение с просторными апартаментами в Хамовниках.

Дом небольшой — всего четыре подъезда.

Рядом расположены детская площадка и продуктовые магазины.

До ближайшей станции метро — почти два километра.

Журналисты отмечают, что сама Долина никогда не проживала в этом жилье. Соседи упоминали лишь краткие визиты дочери артистки, после чего контакты с жильцами прекратились. В квартире нет звонка, а в окнах давно не горит свет, что создает впечатление заброшенности.

История квартиры в Лефортово

Квартира на Танковом проезде в Лефортово была приобретена певицей в 2006 году. Это двухкомнатное жильё находится в пятиэтажном доме, построенном в 1961 году — классическая «хрущевка», которая вряд ли впечатлит тех, кто привык к элитной недвижимости.

Передача ключей и планы на будущее

Как стало известно, передача квартиры Полине Лурье уже завершена: покупательница получила ключи и может приступать к ремонту. Лариса Долина в комментариях сообщила, что уже нашла новое место для проживания, однако подробностей о новой квартире или доме она не раскрыла.

Таким образом, после продажи элитного жилья Долина осталась с жильем, которое сильно отличается от прежнего уровня комфорта, вызывая интерес у СМИ и поклонников певицы.