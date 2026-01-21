Президент США Трамп возвращается домой уже после вылета в Давос: самолет дал сбой

Полет президента США Дональда Трампа в Давос обернулся неожиданной технической паузой. Самолет, на котором глава государства направлялся на Всемирный экономический форум, вынужден был вернуться обратно на авиабазу Эндрюс всего через несколько десятков минут после взлета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Президент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета для вылета в Давос. © REUTERS / Jonathan Ernst

Согласно информации Reuters со ссылкой на Белый дом, причиной стал небольшой сбой в электрической системе самолета.

«Из соображений безопасности борт был развернут, и президент совершит посадку на базе Эндрюс, где пересядет на другой самолет», — уточнили в администрации.

Анализ данных полета показал, что самолёт Трампа начал возвращение вскоре после пролета острова Нантакет в штате Массачусетс, что подтвердили данные РИА Новости.

Перед вылетом президент США отмечал, что его поездка в Давос обещает быть «интересной» и успешной.

«Я понятия не имею, что произойдет», — заявил Трамп журналистам на территории Белого дома.

В программе поездки — выступление на форуме 21 января, последующая встреча с главами государств и вечерний прием с представителями мирового бизнеса. На следующий день запланирована церемония по объявлению устава «Совета мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа, после чего Трамп вернется в Вашингтон.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января 2026 года, собирая лидеров стран и представителей крупнейших международных компаний.